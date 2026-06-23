Focivébé: Ez már csak üzlet

a fiatalabb nemzedék az irigyelni való állapotok miatt mintha már nem lenne tisztában azzal, mi is az igazi küzdés,

az a fajta szenvedés, amely idővel a javára válik – tisztelet a kivételnek. Ez egyébként ott ütközik ki, amikor felkerülnek a felnőttek közé; a legtöbbször akkor válik el, kiből lesz profi focista. Mert lehet, hogy az utánpótlásban minden szép és jó volt, mindenki éveken át mindent megkapott, és burokban volt, de aztán amikor tizennyolc esztendősen hirtelen huszonöt­harminc éves felnőttekkel kell megharcolnod a helyedért – akiknek adott esetben a saját vagy a családjuk megélhetését jelenti a futball, s ezért küzdenek a pályán hétről hétre –, akkor azt nehéz megfelelően kezelni, ha előtte nem tapasztaltad meg a nehezebb utat.”

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Jelentős generációs különbség az is, hogy a virtuális világban sokkal nagyobb a nyilvánosság ereje, annak minden előnyével és hátrányával együtt – egy Szoboszlai Dominik kaliberű világ­sztárnak például külön stáb építi fel az internetes és közösségi médiás imázsát. A légióséveiben többek között az angol Crystal Palace-nél, a német Augsburgnál és a görög PAOK-nál is megforduló Torghelle Sándor átélte ennek a társadalmi jelenségnek a kialakulását, hiszen az első magyar futballisták között volt, akit előszeretettel mémesítettek. Horti Gábor sportkommentátor azóta szállóigévé vált jelzői nyomán ő lett mindenki „Air Sanyija”, a levegő ura (önéletrajzi könyve utóbbi címmel jelent meg), akit a végén legyőzhetetlen félistenként ábrázoltak, rájátszva az egyre növekvő felhajtásra. Pályafutása mellett a népszerűségének bizonyára ez a része is közrejátszott abban, hogy azóta is előszeretettel kap médiamegkereséseket mint az egyik leginkább képernyőképes, önazonos és jól „eladható” egykori futballista. Azt azonban élből kikéri magának, hogy őt bárki is celeb- státuszba helyezze.

A Zenthe Ferenc emlékverseny győztese, Torghelle Sándor és edzője, Wéber Zsolt a budapesti Kincsem Parkban 2023. december 31-én

Fotó: MTI/Lakatos Péter

„Ezt a kifejezést inkább ne is használjuk, a hideg kiráz tőle. Magyarországon ugyanis ez lett a gyűjtőneve azoknak, akik világéletükben semmit nem tettek le az asztalra, és kimondottan ebből élnek vígan a szórakoztatóipar hathatós közre­működésével. Viszolygok attól, ha egy kalap alá vesznek velük, több okból is. Egyrészt úgy gondolom, elsősorban a teljesítményemmel lettem ismert, azzal, hogy húsz éven át folyamatosan ott voltam a köztudatban a válogatott, a hazai élvonal vagy éppen valamelyik külföldi liga játékosaként. Ezt nem ingyen adják. Másrészt sosem kerestem a reflektorfényt, hanem a futballkarrierem és a személyiségem miatt jöttek a médiamegkeresések, az internetes poénok és a többi. Tény, a lehetőségekkel egy idő után élni kezdtem – de nem visszaélni –, és nem hiszem, hogy elnézést kellene kérnem azért, mert időnként elvállalok egy-egy tévéműsort. Egy futball­párhuzammal élve ez olyan, mint amikor a pályán érkezett felém egy-egy kósza labda: azt is mindig igyekeztem berúgni…”

Nyitókép: MW/Mirkó István