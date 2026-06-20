Ezeket a meccseket kár lenne kihagyni – izgalmas csaták várhatók szombaton a vb-n!

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság szombati játéknapján az E- és az F-csoportban játsszák le a második forduló mérkőzéseit.

A programot 19 órától Hollandia és Svédország összecsapása nyitja, majd 22 órakor következik a 7–1-es sikerrel rajtoló Németország meccse a szintén győzelemmel kezdő Elefántcsontpart ellen.