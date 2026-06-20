Ezeket a meccseket kár lenne kihagyni – izgalmas csaták várhatók szombaton a vb-n!

„Mindannyian keresztények és testvérek vagyunk” – a pályán imádkoztak a focisták a nyolcgólos meccs után
„Mindannyian hiszünk abban, hogy Jézus a futballon keresztül is megdicsőül.”
A világbajnokság szombati programjában újabb négy mérkőzés szerepel. A hollandok Svédországgal, a németek Elefántcsontparttal csapnak össze, és újra láthatjuk Curacaót is.
Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság szombati játéknapján az E- és az F-csoportban játsszák le a második forduló mérkőzéseit.
A programot 19 órától Hollandia és Svédország összecsapása nyitja, majd 22 órakor következik a 7–1-es sikerrel rajtoló Németország meccse a szintén győzelemmel kezdő Elefántcsontpart ellen.
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„Mindannyian hiszünk abban, hogy Jézus a futballon keresztül is megdicsőül.”
Közép-európai idő szerint éjszaka rendezik az Ecuador–Curacao, vasárnap reggel pedig a Tunézia–Japán találkozót.
FOCI VB 2026, A SZOMBATI PROGRAM
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
Szombat, 22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto (Tv: M4 Sport)
Vasárnap, 2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport)
F-CSOPORT
Szombat, 19.00: Hollandia–Svédország, Houston (Tv: M4 Sport)
Vasárnap, 6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP