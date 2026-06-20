Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
06. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
vb 2026 vb program Németország világbajnokság Hollandia

Ezeket a meccseket kár lenne kihagyni – izgalmas csaták várhatók szombaton a vb-n!

2026. június 20. 06:15

A világbajnokság szombati programjában újabb négy mérkőzés szerepel. A hollandok Svédországgal, a németek Elefántcsontparttal csapnak össze, és újra láthatjuk Curacaót is.

2026. június 20. 06:15
null

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság szombati játéknapján az E- és az F-csoportban játsszák le a második forduló mérkőzéseit.

A programot 19 órától Hollandia és Svédország összecsapása nyitja, majd 22 órakor következik a 7–1-es sikerrel rajtoló Németország meccse a szintén győzelemmel kezdő Elefántcsontpart ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Közép-európai idő szerint éjszaka rendezik az Ecuador–Curacao, vasárnap reggel pedig a Tunézia–Japán találkozót.

FOCI VB 2026, A SZOMBATI PROGRAM
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
Szombat, 22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto (Tv: M4 Sport)
Vasárnap, 2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport)
F-CSOPORT
Szombat, 19.00: Hollandia–Svédország, Houston (Tv: M4 Sport)
Vasárnap, 6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport)

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!