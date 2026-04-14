Megmondta a szövetségi kapitány: ebben kell javulnia a világ egyik legjobb játékosának

Bár már két és fél éve nem lépett pályára a brazil válogatottban, a szövetségi kapitány Carlo Ancelotti nyitott Neymar behívására a világbajnoki keretbe, de csak akkor, ha a sérülésekkel sújtott sztárfocista tényleg tökéletes fizikai állapotban lesz – hívta fel a figyelmet az Eurosport magyar nyelvű oldala.

Nagy a nyomás a brazil válogatott szövetségi kapitányán, Carlo Ancelottin (Fotó: Franck Fife/AFP)

Bár már két hónap sincs hátra a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, még mindig kérdéses, hogy Neymar ott lesz-e a brazil válogatott keretében. A 128 válogatott szereplésével és 79 góljával csúcstartó klasszis legutóbb 2023 októberében lépett pályára a nemzeti csapata színeiben, azóta viszont szinte folyamatosan sérülésekkel küszködik. A mostani idény sem úgy alakul a számára, mint ahogyan azt eltervezte: a brazil Santosban eddig hét tétmérkőzésen játszott, ám öt bajnokin három gólt és két gólpasszt jegyzett.