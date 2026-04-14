Megmondta a szövetségi kapitány: ebben kell javulnia a világ egyik legjobb játékosának

Aranylabda 2025: „Annyira méltatlan” – Neymar ugyanazon a véleményen van, mint a magyarok
Honfitársa helyezése miatt akadt ki.
Brazíliában állandó téma Neymar világbajnoki szereplése. Carlo Ancelotti szövetségi kapitányt ismét a világ legdrágábban értékesített játékosáról faggatták.
Bár már két és fél éve nem lépett pályára a brazil válogatottban, a szövetségi kapitány Carlo Ancelotti nyitott Neymar behívására a világbajnoki keretbe, de csak akkor, ha a sérülésekkel sújtott sztárfocista tényleg tökéletes fizikai állapotban lesz – hívta fel a figyelmet az Eurosport magyar nyelvű oldala.
Bár már két hónap sincs hátra a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, még mindig kérdéses, hogy Neymar ott lesz-e a brazil válogatott keretében. A 128 válogatott szereplésével és 79 góljával csúcstartó klasszis legutóbb 2023 októberében lépett pályára a nemzeti csapata színeiben, azóta viszont szinte folyamatosan sérülésekkel küszködik. A mostani idény sem úgy alakul a számára, mint ahogyan azt eltervezte: a brazil Santosban eddig hét tétmérkőzésen játszott, ám öt bajnokin három gólt és két gólpasszt jegyzett.
Carlo Ancelotti brazil szövetségi kapitánnyá kinevezése óta még be sem hívták a keretbe, emiatt Neymar a legutóbbi felkészülési mérkőzések alkalmával kissé ki is fakadt. Ancelotti most a francia L’Équipe-nek ismét beszélt a klasszisról, aki előtt nincs véglegesen bezárva a válogatott ajtaja:
Képes visszanyerni a százszázalékos formáját. A Brazil Labdarúgó-szövetség és én is értékelem, és még mindig van két hónapja megmutatni, hogy megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy játsszon a világbajnokságon”
– idézte az olasz szakembert az eurosport.hu.
Számos alkalommal elmondtam már, és ez nagyon világos: csak olyan játékosokat fogok behívni, akik fizikailag készen állnak”
– hangsúlyozta Ancelotti, aki biztatóan látja Neymar állapotát:
A térdsérülése után Neymar szépen felépült. Gólokat szerez. Tovább kell haladnia ezen az úton és javítania az erőnlétén. Jó úton halad.
Neymar történelmet írt és ír továbbra is a brazil futballban. Nagyszerű tehetség, és természetes, hogy az emberek azt gondolják, segíthet nekünk megnyerni a világbajnokságot” – tette hozzá az ötszörös világbajnok brazilok szövetségi kapitánya, utalva arra, hogy a szurkolók részéről továbbra is nagy a támogatottsága Neymar esetleges világbajnoki válogatott behívójának.
Honfitársa helyezése miatt akadt ki.
