Liverpool Galatasaray Sallai Roland Premier League

Milliárdos üzlet: újabb magyart nézhetünk a Premier League-ben?

2026. április 28. 08:07

A sokoldalú Sallai Roland rendkívül népszerű a játékospiacon. Török sajtóértesülések szerint a Galatasaray 28 éves magyar labdarúgója a világ legjobb bajnokságban, az angol Premier League-ben köthet ki a nyáron – mégpedig egy igen jó üzlet keretében.

Továbbra is terítéken van Sallai Roland klubváltása a török média szerint. A Galatasaray magyar válogatott labdarúgójáról heti rendszerességgel cikkezik az ottani sajtó, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni a Törökországból származó híreket, az ugyanakkor tény, hogy a 28 éves szélső – aki klubcsapatában rendszeresen jobbhátvédet játszik – többek között a Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató angol Liverpool érdeklődését is felkeltette. A Fotospor alapján a Csakfoci arról ír, hogy Sallainak már most sok kérője van, így hamarosan döntést kell hoznia. Ha távozik a Galatából, akkor valószínűleg a Premier League-ben folytatja a pályafutását.

Sallai Roland (jobbra) követi Szoboszlai Dominikot (balra) a Premier League-be?

Sallait nagy haszonnal értékesítenék a Premier League-be

Hozzáteszik: a piaci értéke jelentősen nőtt az utóbbi időben, különösen a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítménye miatt, sokoldalúsága miatt került a PL-klubok radarjára is. 

Sallai Roland 2024 nyarán 6 millió euróért (2,19 milliárd forint mai árfolyamon) igazolták le a német Freiburgtól, honfitársunk 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá. 

A Fotospor szerint az isztambuli együttes vezetősége legalább 15 millió eurót (5,47 milliárd forint) szeretne érte kapni,

ha úgy határoznak, hogy eladják. 

A mértékadó Transfermarkt adatbázisa alapján Sallai a jelenlegi idényben 27 mérkőzésen lépett pályára, az 1 gólja mellett kiosztott 4 asszisztot, kapott 3 sárga lapot és 1 pirosat. A mostani évadot figyelembe véve 2168 játékpercnél jár a Galatasaray színeiben.

Fotók: MTI/Purger Tamás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. április 28. 09:57
A bazárban már bárazták, kérdés, hogy van-e aki kifizeti. Amúgy príma focista.
Upuaut
2026. április 28. 08:33
Aki hajlandó fizetni a retek+ért, az nézheti.
