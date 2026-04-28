Milliárdos üzlet: újabb magyart nézhetünk a Premier League-ben?

Továbbra is terítéken van Sallai Roland klubváltása a török média szerint. A Galatasaray magyar válogatott labdarúgójáról heti rendszerességgel cikkezik az ottani sajtó, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni a Törökországból származó híreket, az ugyanakkor tény, hogy a 28 éves szélső – aki klubcsapatában rendszeresen jobbhátvédet játszik – többek között a Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató angol Liverpool érdeklődését is felkeltette. A Fotospor alapján a Csakfoci arról ír, hogy Sallainak már most sok kérője van, így hamarosan döntést kell hoznia. Ha távozik a Galatából, akkor valószínűleg a Premier League-ben folytatja a pályafutását.

Sallai Roland (jobbra) követi Szoboszlai Dominikot (balra) a Premier League-be?

Sallait nagy haszonnal értékesítenék a Premier League-be

Hozzáteszik: a piaci értéke jelentősen nőtt az utóbbi időben, különösen a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítménye miatt, sokoldalúsága miatt került a PL-klubok radarjára is.