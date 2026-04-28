Milliárdos üzlet: újabb magyart nézhetünk a Premier League-ben?

Záporoznak a kritikák a magyarszabály miatt, a kormányváltás ellenére is megépítik a stadiont
A külföldiek sem eléggé meggyőzőek.
A sokoldalú Sallai Roland rendkívül népszerű a játékospiacon. Török sajtóértesülések szerint a Galatasaray 28 éves magyar labdarúgója a világ legjobb bajnokságban, az angol Premier League-ben köthet ki a nyáron – mégpedig egy igen jó üzlet keretében.
Továbbra is terítéken van Sallai Roland klubváltása a török média szerint. A Galatasaray magyar válogatott labdarúgójáról heti rendszerességgel cikkezik az ottani sajtó, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni a Törökországból származó híreket, az ugyanakkor tény, hogy a 28 éves szélső – aki klubcsapatában rendszeresen jobbhátvédet játszik – többek között a Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató angol Liverpool érdeklődését is felkeltette. A Fotospor alapján a Csakfoci arról ír, hogy Sallainak már most sok kérője van, így hamarosan döntést kell hoznia. Ha távozik a Galatából, akkor valószínűleg a Premier League-ben folytatja a pályafutását.
Hozzáteszik: a piaci értéke jelentősen nőtt az utóbbi időben, különösen a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítménye miatt, sokoldalúsága miatt került a PL-klubok radarjára is.
Sallai Roland 2024 nyarán 6 millió euróért (2,19 milliárd forint mai árfolyamon) igazolták le a német Freiburgtól, honfitársunk 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá.
A Fotospor szerint az isztambuli együttes vezetősége legalább 15 millió eurót (5,47 milliárd forint) szeretne érte kapni,
ha úgy határoznak, hogy eladják.
A mértékadó Transfermarkt adatbázisa alapján Sallai a jelenlegi idényben 27 mérkőzésen lépett pályára, az 1 gólja mellett kiosztott 4 asszisztot, kapott 3 sárga lapot és 1 pirosat. A mostani évadot figyelembe véve 2168 játékpercnél jár a Galatasaray színeiben.
A külföldiek sem eléggé meggyőzőek.
