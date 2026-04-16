04. 16.
csütörtök
úszás Kenderesi Tamás Exatlon doppingügy

Meglepő kijelentést tett Kenderesi Tamás a doppingügyéről

2026. április 16. 08:17

Az úszót az Exatlon című műsorban faggatták az eltiltásáról. Kenderesi szerint bár sokan lezártnak tekintik az ügyét, de ő meg a csapata még nem igazán.

2026. április 16. 08:17
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, négy év kihagyás után visszatért a TV2 nagy sikerű sportrealityje, az Exatlon Hungary. A sportolókból álló Bajnokok (pirosak) és a civil jelentkezőkből álló Kihívók (kékek) Dominikai Köztársaságban zajló versenyét március 23-tól követhetik nyomon a nézők. Előbbi csapatot erősíti Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok, hatszoros magyar bajnok úszó, akit a műsorban a doppingügyéről faggattak.

Kenderesi Tamás, dopping, úszás
Kenderesi Tamás szerint a doppingügyének közel sincs vége / Fotó: Mandiner

Ezt is ajánljuk a témában

Kenderesi Tamás: A doppingos sztori még mindig tart

A 29 éves klasszis elmondta, bár sokan azt hiszik, véget ért a kálváriája, ez közel sincs így.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Kemény volt. A doppingos sztori még mindig tart. Sokan lezártnak tekintik, de azért én meg a csapatom nem igazán. Nem találtak semmilyen szert a szervezetemben. A véremnek a hemoglobinszintje, ami a vér oxigénfelvevő képességét mutatja meg, illetve még egy érték kilengett, a nyolc vagy hét év alatt négyszer

– fogalmazott. 

 

Kenderesei lapunknak korábban úgy nyilatkozott, hogy sokáig tartott, mire feldolgozta a történteket, nagy munka volt benne, de úgy érzi, fél éve már újra önmaga tud lenni. A 2022. októberi értesítés óta – melyben azzal vádolták, hogy a biológiai útlevele atipikus – végig azt vallotta, 

  • soha életében nem doppingolt, 
  • méltatlanul büntették meg, ráadásul úgy véli, 
  • az ellene hozott döntés nemcsak őt érinti, hanem az egész sportvilág számára üzenetet hordoz, 

hiszen ha őt ilyen módon elmarasztalták, az bárkivel megtörténhet. 

Hosszú ideig depresszióval küzdött az ellene indult eljárás miatt, miközben a családja is belerokkant az ügyébe, mégis a végletekig támogatta őt.

„Voltak könnyebb és nehezebb napok is. Megvoltak a szakaszai ennek a folyamatnak – magyarázta nemrégiben a Story magazinnak Kenderesi Tamás. – Eleinte ugyanúgy folytattam az edzéseket, mint előtte, mert nem tudtam elhinni, hogy ez velem történik. Aztán idővel kezdtem feldolgozni mindent. Nem volt egyszerű. Megküzdöttem magammal. Sokáig depressziós voltam, sehol sem találtam a helyem.”

Ez vezetett oda, hogy nagyjából fél év alatt több mint húsz kilogrammot hízott. Szerinte ennek egyértelműen lelki okai voltak. „Azóta szerencsére már jobb a helyzet. Még mindig nem vagyok csúcsformában, de már legalább jó úton járok” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Kovács Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. április 16. 08:34
Nagyon tetszik a versenyben való fejlődése! Igazi sportember minden téren! Mindig neki hittem!
