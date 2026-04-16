Meglepő kijelentést tett Kenderesi Tamás a doppingügyéről

Kenderesi Tamás üzent a nézőknek: ezt az egyet ne várják el tőle az Exatlonban
Ekler Luca és Jakabos Zsuzsanna is nyilatkozott a Mandinernek.
Az úszót az Exatlon című műsorban faggatták az eltiltásáról. Kenderesi szerint bár sokan lezártnak tekintik az ügyét, de ő meg a csapata még nem igazán.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, négy év kihagyás után visszatért a TV2 nagy sikerű sportrealityje, az Exatlon Hungary. A sportolókból álló Bajnokok (pirosak) és a civil jelentkezőkből álló Kihívók (kékek) Dominikai Köztársaságban zajló versenyét március 23-tól követhetik nyomon a nézők. Előbbi csapatot erősíti Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok, hatszoros magyar bajnok úszó, akit a műsorban a doppingügyéről faggattak.
A 29 éves klasszis elmondta, bár sokan azt hiszik, véget ért a kálváriája, ez közel sincs így.
Kemény volt. A doppingos sztori még mindig tart. Sokan lezártnak tekintik, de azért én meg a csapatom nem igazán. Nem találtak semmilyen szert a szervezetemben. A véremnek a hemoglobinszintje, ami a vér oxigénfelvevő képességét mutatja meg, illetve még egy érték kilengett, a nyolc vagy hét év alatt négyszer
– fogalmazott.
Kenderesei lapunknak korábban úgy nyilatkozott, hogy sokáig tartott, mire feldolgozta a történteket, nagy munka volt benne, de úgy érzi, fél éve már újra önmaga tud lenni. A 2022. októberi értesítés óta – melyben azzal vádolták, hogy a biológiai útlevele atipikus – végig azt vallotta,
hiszen ha őt ilyen módon elmarasztalták, az bárkivel megtörténhet.
Hosszú ideig depresszióval küzdött az ellene indult eljárás miatt, miközben a családja is belerokkant az ügyébe, mégis a végletekig támogatta őt.
„Voltak könnyebb és nehezebb napok is. Megvoltak a szakaszai ennek a folyamatnak – magyarázta nemrégiben a Story magazinnak Kenderesi Tamás. – Eleinte ugyanúgy folytattam az edzéseket, mint előtte, mert nem tudtam elhinni, hogy ez velem történik. Aztán idővel kezdtem feldolgozni mindent. Nem volt egyszerű. Megküzdöttem magammal. Sokáig depressziós voltam, sehol sem találtam a helyem.”
Ez vezetett oda, hogy nagyjából fél év alatt több mint húsz kilogrammot hízott. Szerinte ennek egyértelműen lelki okai voltak. „Azóta szerencsére már jobb a helyzet. Még mindig nem vagyok csúcsformában, de már legalább jó úton járok” – tette hozzá.
