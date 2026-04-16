Meglepő kijelentést tett Kenderesi Tamás a doppingügyéről

soha életében nem doppingolt,

méltatlanul büntették meg, ráadásul úgy véli,

az ellene hozott döntés nemcsak őt érinti, hanem az egész sportvilág számára üzenetet hordoz,

hiszen ha őt ilyen módon elmarasztalták, az bárkivel megtörténhet.

Hosszú ideig depresszióval küzdött az ellene indult eljárás miatt, miközben a családja is belerokkant az ügyébe, mégis a végletekig támogatta őt.

„Voltak könnyebb és nehezebb napok is. Megvoltak a szakaszai ennek a folyamatnak – magyarázta nemrégiben a Story magazinnak Kenderesi Tamás. – Eleinte ugyanúgy folytattam az edzéseket, mint előtte, mert nem tudtam elhinni, hogy ez velem történik. Aztán idővel kezdtem feldolgozni mindent. Nem volt egyszerű. Megküzdöttem magammal. Sokáig depressziós voltam, sehol sem találtam a helyem.”

Ez vezetett oda, hogy nagyjából fél év alatt több mint húsz kilogrammot hízott. Szerinte ennek egyértelműen lelki okai voltak. „Azóta szerencsére már jobb a helyzet. Még mindig nem vagyok csúcsformában, de már legalább jó úton járok” – tette hozzá.