Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
uefa bajnokok ligája budapest

Jegyezzük fel: Budapest május 30-án beírja magát a futball történelemkönyvébe

2026. április 26. 17:22

Az Európai Labdarúgó-szövetség először rendezi meg Magyarországon a kontinentális elitsorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét.

2026. április 26. 17:22
Szabó Péter

A Bajnokok Ligája elődöntőinek egyik ágán előre hozott finálét rendeznek: a Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel mérkőzik, a másikon az Atlético Madrid az Arsenallal került párba.

Hungary v Italy : UEFA Nations League - League
Fotó: MTI/Trenka Attila

Szoboszlai és Kerkez sem jut el Budapestre

A címvédő Paris Saint-Germain legutóbb a magyarokkal felálló Liverpoolt ejtette ki, tehát válogatottunk két sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos idén nem emelheti magasba hazai földön a nagy fülű trófeát. Az ezer sebből vérző angol bajnok mindkét meccsen kétgólos vereséget szenvedett a sokkal kompaktabb társaság benyomását keltő párizsiaktól. A Bayern a tizenötszörös győztes Real Madridot verte oda-vissza a legjobb nyolc között. Őrült meccseket hozott e párharc: tíz gólt és több piros lapot is láthattak a nézők, főleg a németországi visszavágó sikeredett emlékezetesre. Nehezen emésztették meg a kiesést a Realnál, elsősorban a játékvezetőt hibáztatták. Az Atlético egy spanyol rangadón a Barcelonát múlta felül. Utóbbi csapatnál szintén nehezen fogadták el a pályán történteket, miután piros lap miatt mindkét találkozón elveszítették egyik belső védőjüket. De hiába tiltakoztak Kovács István egyik ítélete ellen és a madridi pálya minősége miatt, az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) süket fülekre találtak. A negyeddöntőben az Arsenal kapta a legkönnyebbnek vélt ellenfelet, a portugál bajnok Sporting azonban alaposan megszorongatta a remek idényt futó londoniakat. Az ágyúsok az évad hajrájára megint kifulladni látszanak, de a 180 perc alatt egyetlen találat is elég volt nekik a továbbjutáshoz.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!