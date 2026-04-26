Jegyezzük fel: Budapest május 30-án beírja magát a futball történelemkönyvébe

A Bajnokok Ligája elődöntőinek egyik ágán előre hozott finálét rendeznek: a Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel mérkőzik, a másikon az Atlético Madrid az Arsenallal került párba.

Szoboszlai és Kerkez sem jut el Budapestre

A címvédő Paris Saint-Germain legutóbb a magyarokkal felálló Liverpoolt ejtette ki, tehát válogatottunk két sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos idén nem emelheti magasba hazai földön a nagy fülű trófeát. Az ezer sebből vérző angol bajnok mindkét meccsen kétgólos vereséget szenvedett a sokkal kompaktabb társaság benyomását keltő párizsiaktól. A Bayern a tizenötszörös győztes Real Madridot verte oda-vissza a legjobb nyolc között. Őrült meccseket hozott e párharc: tíz gólt és több piros lapot is láthattak a nézők, főleg a németországi visszavágó sikeredett emlékezetesre. Nehezen emésztették meg a kiesést a Realnál, elsősorban a játékvezetőt hibáztatták. Az Atlético egy spanyol rangadón a Barcelonát múlta felül. Utóbbi csapatnál szintén nehezen fogadták el a pályán történteket, miután piros lap miatt mindkét találkozón elveszítették egyik belső védőjüket. De hiába tiltakoztak Kovács István egyik ítélete ellen és a madridi pálya minősége miatt, az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) süket fülekre találtak. A negyeddöntőben az Arsenal kapta a legkönnyebbnek vélt ellenfelet, a portugál bajnok Sporting azonban alaposan megszorongatta a remek idényt futó londoniakat. Az ágyúsok az évad hajrájára megint kifulladni látszanak, de a 180 perc alatt egyetlen találat is elég volt nekik a továbbjutáshoz.