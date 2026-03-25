Kimondták: a világbajnokságon összejöhet az Magyarországnak, ami az olimpián nem sikerült

„Mit kellett volna még csinálnunk?!” – a főszereplők továbbra sem értik, Magyarország miért nem szerzett érmet a téli olimpián
Ambivalens érzések a hazaérkezés után is.
Szerdától szombatig Prágában rendezik a műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságot, melyen a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros megismételné a milánói téli olimpián nyújtott remek produkcióját.
„Az a cél, hogy az ötkarikás játékokhoz hasonlóan két tiszta és stabil produkciót nyújtsanak. Ugyan ez már a szezon vége, de a vb előtt egy hetet itthon készültek, így láttuk, hogy jó formában és motiváltan várják az idény utolsó versenyét – mondta az MTI-nek Kendelényi-Gulyás Erika ágazati igazgató. – Az ötkarikás játékoknál foghíjasabb lesz a mezőny, ami nyilván számít, de az elsődleges, hogy Pavlova és Sviatchenko jól teljesítsen, mert ez akkor nyilvánulhat meg még jobb eredményben, mint az olimpiai negyedik helyük.”
A sportvezető elárulta, hogy a Pavlováék előtt végzett három kettősből az olimpiai bajnok és címvédő Miura Riku, Kihara Rjuicsi japán duó nem indul a cseh fővárosban, emellett az élmezőnyből sérülés miatt szintén kihagyja a vb-t a legjobb kanadai és olasz kettős is.
Az orosz születésű Pavlova és Sviatchenko legjobb vb-szereplése a két évvel ezelőtti negyedik hely volt, tavaly pedig nyolcadikként végeztek.
Éremszerzésük már csak azért is nagy bravúr lenne, mert a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros 1980-as világbajnoki címe óta magyar versenyző nem állt dobogón, párosban pedig legutóbb 1955-ben Nagy Marianna és Nagy László nyert bronzérmet.
Ambivalens érzések a hazaérkezés után is.
A vb másik magyar résztvevőjéről, az Ignateva Mariia, Szemko Danijil jégtáncos duóról azt mondta Kendelényi-Gulyás Erika, hogy szintén jó formában van és extra motivációval érkezett Prágába azok után, hogy lemaradt az olimpiáról, mert szeretné megmutatni, hogy ott van a helye a legjobbak között. A célkitűzés ennek megfelelően, hogy az előző két vb 24. helye után 2023-hoz hasonlóan a legjobb húsz egységet felvonultató kűrben szerepeljen.
Prágában továbbra is hiányos lesz a mezőny, mert ahogy az elmúlt években, úgy idén is érvényben van az orosz és fehérorosz versenyzők kizárása az ukrajnai háború miatt. Ennek ellenére 39 nemzet 173 versenyzője lép jégre:
méri össze a tudását. A cseh főváros 1962 és 1993 után harmadik alkalommal ad otthont a sportág csúcseseményének.
