Kimondták: a világbajnokságon összejöhet az Magyarországnak, ami az olimpián nem sikerült

„Az a cél, hogy az ötkarikás játékokhoz hasonlóan két tiszta és stabil produkciót nyújtsanak. Ugyan ez már a szezon vége, de a vb előtt egy hetet itthon készültek, így láttuk, hogy jó formában és motiváltan várják az idény utolsó versenyét – mondta az MTI-nek Kendelényi-Gulyás Erika ágazati igazgató. – Az ötkarikás játékoknál foghíjasabb lesz a mezőny, ami nyilván számít, de az elsődleges, hogy Pavlova és Sviatchenko jól teljesítsen, mert ez akkor nyilvánulhat meg még jobb eredményben, mint az olimpiai negyedik helyük.”

A sportvezető elárulta, hogy a Pavlováék előtt végzett három kettősből az olimpiai bajnok és címvédő Miura Riku, Kihara Rjuicsi japán duó nem indul a cseh fővárosban, emellett az élmezőnyből sérülés miatt szintén kihagyja a vb-t a legjobb kanadai és olasz kettős is.