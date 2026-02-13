„Nagyon sajnálom!” – nem fogadta a kancellár hívását a németek olimpiai bajnoka

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Max Langenhan nemes egyszerűséggel kinyomta Friedrich Merzet. A németek immár kétszeres olimpiai bajnoka utólag megkövette a kancellárt, s bízik benne, helyrehozhatják a történteteket.
Vicces történetet mesélt el a németek újdonsült kétszeres olimpiai bajnoka, Max Langenhan. Az olaszországi téli játékokon előbb a szánkósok férfiversenyében, majd a vegyes váltóban is aranyérmet szerző klasszis elárulta, maga a német kancellár is szeretett volna neki „személyesen” gratulálni, ám a dolog végül nem jött össze, ez pedig egyértelműen az ő sara...
Friedrich Merz kancellár a férfi egyesben szerzett nagyszerű aranyérmét követően szeretett volna gratulálni Langenhannak, akinek meg is szerezte a telefonszámát. Csakhogy...
Éppen egy buszmegállóban álltam a transzferbuszra várva, amikor egy ismeretlen szám felhívott. Pont egy menő gratuláló videót néztem a telefonomon két német celebtől, Carmen és Robert Geisstől, így kinyomtam a hívást – utólag derült ki, hogy Friedrich Merz volt az...”
– mesélte Langenhan, akinek csapattársai, Julia Taubitz és Tobias Wendl könnyesre nevették magukat a történeten. A németek új hőse hozzátette, korábbi rossz tapasztalatai miatt már régebben megfogadta, ismeretlen számokat sosem vesz fel, de természetesen a mostani bakiért gyorsan bocsánatot kért a kancellártól.
Kedves Friedrich, kedves Merz úr! Igazán sajnálom... Talán a következő napokban újra lesz lehetőségünk telefonon beszélni! Mindenesetre én így is nagyon büszke vagyok erre!”
A 26 éves versenyző az idei téli olimpián előbb pályarekorddal nyerte meg pályafutása első ötkarikás aranyérmét, majd nem sokkal később a vegyes váltó tagjaként már kétszeres olimpiai bajnoknak mondhatta magát.
