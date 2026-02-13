Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Friedrich Merz szánkó

„Nagyon sajnálom!” – nem fogadta a kancellár hívását a németek olimpiai bajnoka

2026. február 13. 12:09

Max Langenhan nemes egyszerűséggel kinyomta Friedrich Merzet. A németek immár kétszeres olimpiai bajnoka utólag megkövette a kancellárt, s bízik benne, helyrehozhatják a történteteket.

2026. február 13. 12:09
null

Vicces történetet mesélt el a németek újdonsült kétszeres olimpiai bajnoka, Max Langenhan. Az olaszországi téli játékokon előbb a szánkósok férfiversenyében, majd a vegyes váltóban is aranyérmet szerző klasszis elárulta, maga a német kancellár is szeretett volna neki „személyesen” gratulálni, ám a dolog végül nem jött össze, ez pedig egyértelműen az ő sara...

Max Langenhan Németország
A németek új hőse, Max Langenhan a férfi szánkó egyes megnyerése után (Fotó: MTI/AP/Alessandra Tarantino)

Inkább a német celebeket nézte

Friedrich Merz kancellár a férfi egyesben szerzett nagyszerű aranyérmét követően szeretett volna gratulálni Langenhannak, akinek meg is szerezte a telefonszámát. Csakhogy... 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Éppen egy buszmegállóban álltam a transzferbuszra várva, amikor egy ismeretlen szám felhívott. Pont egy menő gratuláló videót néztem a telefonomon két német celebtől, Carmen és Robert Geisstől, így kinyomtam a hívást – utólag derült ki, hogy Friedrich Merz volt az...” 

– mesélte Langenhan, akinek csapattársai, Julia Taubitz és Tobias Wendl könnyesre nevették magukat a történeten. A németek új hőse hozzátette, korábbi rossz tapasztalatai miatt már régebben megfogadta, ismeretlen számokat sosem vesz fel, de természetesen a mostani bakiért gyorsan bocsánatot kért a kancellártól.

 Kedves Friedrich, kedves Merz úr! Igazán sajnálom... Talán a következő napokban újra lesz lehetőségünk telefonon beszélni! Mindenesetre én így is nagyon büszke vagyok erre!”

A 26 éves versenyző az idei téli olimpián előbb pályarekorddal nyerte meg pályafutása első ötkarikás aranyérmét, majd nem sokkal később a vegyes váltó tagjaként már kétszeres olimpiai bajnoknak mondhatta magát.

Nyitókép: MTI/AP/Alessandra Tarantino

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. február 13. 13:39
Merz csak a kancellár szerepét játsza. Megbízásból, miután a választás második menetében a komenisták is rá szavaztak, sokan a saját pártjából meg nem. Azóta persze elkötelezett lett a szocialista és zöld eszmék iránt. A normalitás ellen....
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. február 13. 13:25
Pedig megkérezhette volna, a németek helyett miért a muszlim és néger bevándorlókba, illetve ukrajnába nyomják a pénzt.
Válasz erre
0
0
vezker
2026. február 13. 12:44
Jaj, de kár, hogy nincs benne kiskutya!
Válasz erre
4
0
packó_
2026. február 13. 12:14
Azt ismondhatta volna a mertznek, hogy anyádat hívogasd!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!