Lehallgatták a norvégokat Dániában – világraszóló botrány lett belőle

Hétfőn a társházigazda Norvégia 35–35-ös döntetlent játszott Portugáliával a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában. A norvégoknak nagyon kellett volna a győzelem, a végén pedig támadhattak is érte. Az utolsó támadásuk előtt ki is kérték az idejüket, ám a taktikai utasításokat az egyik portugál játékos is hallgatta – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Az időkéréseket a televízóban be szokták játszani, ezt pedig megpróbálta kihasználni Portugália. Miguel Neves, a norvég Bergen korábbi portugál játékosa beszél norvégul, és ezért az időkérések alatt végig egy iPadhez szorította a fülét, hogy a televíziós közvetítésből kihallgassa, mit beszélnek. Az északiak, amikor ezt kiszúrták, eltolták a mikrofont, de a közjátéktól függetlenül nyugodtan megbeszélték, hogy mit kellene csinálniuk.