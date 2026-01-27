Ft
Portugália férfi kézilabda kézilabda Norvégia

Lehallgatták a norvégokat Dániában – világraszóló botrány lett belőle

2026. január 27. 12:22

A portugálok mindent bevetettek. Norvégul beszélő játékosukra támaszkodva próbáltak előnyt szerezni.

2026. január 27. 12:22
null

Hétfőn a társházigazda Norvégia 35–35-ös döntetlent játszott Portugáliával a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában. A norvégoknak nagyon kellett volna a győzelem, a végén pedig támadhattak is érte. Az utolsó támadásuk előtt ki is kérték az idejüket, ám a taktikai utasításokat az egyik portugál játékos is hallgatta – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Az időkéréseket a televízóban be szokták játszani, ezt pedig megpróbálta kihasználni Portugália. Miguel Neves, a norvég Bergen korábbi portugál játékosa beszél norvégul, és ezért az időkérések alatt végig egy iPadhez szorította a fülét, hogy a televíziós közvetítésből kihallgassa, mit beszélnek. Az északiak, amikor ezt kiszúrták, eltolták a mikrofont, de a közjátéktól függetlenül nyugodtan megbeszélték, hogy mit kellene csinálniuk.

Zaklatják a norvégul beszélő portugál játékost és kedvesét

Három évig játszottam Norvégiában (Bergenben), és norvég barátnőm van, ezért beszélem és értem a norvég nyelvet. Megpróbáltam egy kis előnyhöz jutni, kideríteni, mit akarnak csinálni, hogy fel tudjam készíteni a védekezést”

– idézte a Dániasport.hu Facebook-oldal Miguel Nevest.

Az eset több országban is címlapokra került, és ennek következtében őt – norvég barátnőjével együtt – valósággal elárasztották a megkeresések. A portugál válogatott sajtófőnöke ezért közös üzenetben kérte a norvég médiát, hogy „hagyjanak fel Miguel és barátnője zaklatásával”. A közleményben azt írja, hogy az újságírók telefonon is keresték a párt, majd hozzáteszi: „semmi értelme őket keresni”.

A norvégok utolsó támadásából nem született gól, a többi mérkőzés eredménye miatt pedig már nem juthatnak az elődöntőbe, maximum az ötödik helyért játszhatnak, de azt is nehéz lesz kiharcolniuk.

Fotó: instagram.com/andebolportugal

 

