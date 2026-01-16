Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Székesfehérvár Fehérvár FC Cser-Palkovics András

Eredménytelen lett a Fehérvár FC eladására kiírt pályázat – Cser-Palkovics azt is elmagyarázta, hogy miért

2026. január 16. 13:15

Cser-Palkovics András polgármester elárulta: vannak érdeklődők az NB II-es futballklub iránt, mégis eredménytelen lett az eladásra kiírt pályázat. Ez várhat a Fehérvár FC-re az elkövetkező hónapokban.

2026. január 16. 13:15
null

Eredménytelennek nyilvánította a magyar labdarúgó NB II-ben szereplő Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatról szóló előterjesztést Székesfehérvár önkormányzatának közgyűlése pénteki rendkívüli, zárt ülésén – számolt be róla az MTI.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ülést követően Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester a médiának úgy nyilatkozott: 

nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket. 

Fehérvár FC
Cser-Palkovics András vázolta a Fehérvár FC Kft. értékesítésének forgatókönyvét. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki – tette hozzá a polgármester. 

Cser-Palkovics András hangsúlyozta: van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról. Most arra kapták meg a felhatalmazást a közgyűléstől, hogy folytathassák velük az egyeztetéseket. 

Benevezik a Fehérvár FC-t az NB II-re

Közölte: ezzel párhuzamosan felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026-27-es, NB II-es bajnoki idényre való licencet benyújtsa. Ehhez a stadion használatát is garantálta az önkormányzat a zárt ülésen, továbbá kimondta, hogy ha végül nem lenne befektető, aki tőkével, tulajdonosi szerepvállalással biztosítja a klub működését, akkor 

az önkormányzat 125 millió forintot biztosít 2026-ban a klub számára.

 Azért csak ennyit, mert a Fehérvár FC működésében jelentős tartalékot képzett – tette hozzá a polgármester.

Nyitókép: MTI/MTVA/Vasvári Tamás

cint04
•••
2026. január 16. 14:25 Szerkesztve
bezzeg a nadrágszíjparcella építési telkek a csókos építészeknek a város legélhetőbb részein, a nyugdíjasok házainak leértékelése a szájukba épített lakóparkokkal 100milliós házakkal, na az megy a törpének meg a sameszainak ennél csak a négysávos utakra épített körforgalmak, had legyen ott is dugó ahol nem volt meg a komcsi haverjainak a kistafírozása, az.. Mondjad Bandika kinek a zsebébe kell a baksis, hogy az öreghegyi utcákból kitiltsátok a forgalmat? Szabott ár van? Vagy hogy megy ez? Sebességkorlátozó tábla, fekvőrendőr, célforgalom meg a zsákutca? Lesz majd ilyen láncos lezárás is az utca végén? Vagy elég, hogy ott lakik valami VIP? Multis felső vezető, volt nagymenő jégkorongozó? A nyugger meg szopja a faszt utolsó éveiben hallgassa a gelencsér dózerjeit mi? Rohadt kis gyökerek..
SandorL
2026. január 16. 13:35
A polgármester nagyon elbaltázta azt a különleges lehetőséget, amit a MOL jelentett. Nem alakított ki egy megfelelő képességekkel rendelkező klub vezetést. Most kapkodás megy. Felhatalmazást kaptak, hogy a klub nevezzen a 2026-27-es idényre az NBII-re! Szegyen! Jelenleg az NBII-ben tkp bukdácsol a csapat! Gyalázat!
johannluipigus
2026. január 16. 13:25
Szóval a kutyának sem kell a pénznyelő automata.
