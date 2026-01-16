Eredménytelen lett a Fehérvár FC eladására kiírt pályázat – Cser-Palkovics azt is elmagyarázta, hogy miért

Kapós a Vidi: nemcsak Európából érdeklődtek a fehérvári önkormányzatnál – ismerős név az új sportigazgató (FRISS: megvan az új edző is)
Nagy változások Székesfehérvárott.
Cser-Palkovics András polgármester elárulta: vannak érdeklődők az NB II-es futballklub iránt, mégis eredménytelen lett az eladásra kiírt pályázat. Ez várhat a Fehérvár FC-re az elkövetkező hónapokban.
Eredménytelennek nyilvánította a magyar labdarúgó NB II-ben szereplő Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatról szóló előterjesztést Székesfehérvár önkormányzatának közgyűlése pénteki rendkívüli, zárt ülésén – számolt be róla az MTI.
Az ülést követően Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester a médiának úgy nyilatkozott:
nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket.
A tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki – tette hozzá a polgármester.
Cser-Palkovics András hangsúlyozta: van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról. Most arra kapták meg a felhatalmazást a közgyűléstől, hogy folytathassák velük az egyeztetéseket.
Közölte: ezzel párhuzamosan felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026-27-es, NB II-es bajnoki idényre való licencet benyújtsa. Ehhez a stadion használatát is garantálta az önkormányzat a zárt ülésen, továbbá kimondta, hogy ha végül nem lenne befektető, aki tőkével, tulajdonosi szerepvállalással biztosítja a klub működését, akkor
az önkormányzat 125 millió forintot biztosít 2026-ban a klub számára.
Azért csak ennyit, mert a Fehérvár FC működésében jelentős tartalékot képzett – tette hozzá a polgármester.
Nyitókép: MTI/MTVA/Vasvári Tamás