Eredménytelen lett a Fehérvár FC eladására kiírt pályázat – Cser-Palkovics azt is elmagyarázta, hogy miért

Cser-Palkovics András vázolta a Fehérvár FC Kft. értékesítésének forgatókönyvét. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki – tette hozzá a polgármester.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta: van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról. Most arra kapták meg a felhatalmazást a közgyűléstől, hogy folytathassák velük az egyeztetéseket.

Benevezik a Fehérvár FC-t az NB II-re

Közölte: ezzel párhuzamosan felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026-27-es, NB II-es bajnoki idényre való licencet benyújtsa. Ehhez a stadion használatát is garantálta az önkormányzat a zárt ülésen, továbbá kimondta, hogy ha végül nem lenne befektető, aki tőkével, tulajdonosi szerepvállalással biztosítja a klub működését, akkor