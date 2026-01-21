Három játékostársát is a „busz alá lökte” Haaland a Manchester City elképesztő veresége után

A csapat helyzetét Pep Guardiola sem próbálta szépíteni, a spanyol edzőfenomén leszögezte, sem a bajnokságban, sem a BL-ben nem megfelelőek az eredményeik. A szakember elmondta, kezd olyan érzése lenni, hogy ami csak lehet,

minden elromlik, ezen igyekeznek változtatni a játékosokkal közösen.

A sérülésekkel is bajlódó City – amely az utóbbi időben két belső védőjét, Josko Gvardiolt és Rúben Díast is hosszabb időre elvesztette, cserébe viszont januárban leigazolta Antoine Semenyót és Marc Guéhit – a Premier League-ben már hétpontos hátránnyal követi a bajnokságban és a BL-ben is listavezető Arsenalt.

