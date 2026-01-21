Három játékostársát is a „busz alá lökte” Haaland a Manchester City elképesztő veresége után

A megutált Viníciusról szólt az este Madridban; nagy pofont kapott a Man. City a BL-ben
A játéknap rangadóját Milánóban az Arsenal nyerte, amely már biztosan a top 2-ben végez a tabellán.
Nem marad következmények nélkül a Bodö/Glimt elleni égés. Erling Haaland és Pep Guardiola is egyetért abban, hogy a Premier League-ben és a Bajnokok Ligája főtábláján is kimondottan kínosan teljesít a manchesteri sztárcsapat.
Nincs jó passzban a Manchester City: Pep Guardiola világsztárokkal teletűzdelt kirakatcsapata a Premier League-ben négy bajnoki óta nyeretlen, és a hétvégi manchesteri derbi sima elbukása után kedd este a Bajnokok Ligája főtábláján is begyűjtötte második vereségét. Ez utóbbi, ha lehet, még sokkolóbb eredmény, hiszen a Kékek a Bodö/Glimt otthonában maradtak alul megérdemelten 3–1-re, a norvég kiscsapat ezzel az első győzelmét szerezte az idei BL-kiírásban.
A mérkőzés egyik negatív hőse az aranylabdás Rodri volt, az utóbbi időben számos sérüléssel bajlódó spanyol klasszison alaposan meglátszott a meccshiány: a norvégok harmadik gólja előtt ő adta el a labdát, nem sokkal később pedig egy percen belül begyűjtött két sárga lappal kiállíttatta magát.
A lefújás után természetesen meginterjúvolták a City norvég gólvágóját, Erling Haalandot, aki szintén nem lehetett büszke a rögtönzött hazatérésére, hiszen egy elpuskázott helyzet mellett tőle meglehetősen szokatlan módon kerek nulla darab kapura lövést tudott felmutatni a kilencven perc során. Abból a szempontból viszont már önmagát adta, hogy az arcpirító égés után egy pillanatig sem beszélt mellé:
az eredményt elfogadhatatlannak és roppant kínosnak nevezte, hozzátéve, hogy teljes mértékben vállalja érte a felelősséget
– méghozzá tapasztalt játékostársaival együtt, akiket nevesített is. „Minden felelősséget vállalunk Rodrival, Donnarummával és Reindersszel együtt, mi, mint tapasztalt játékosok. Nem akarok senkit hibáztatni, de több felelősséget kell vállalnunk, mert ez nem elég. Mi vagyunk a Man City, nem engedhetjük meg, hogy ilyen meccseket veszítsünk, ennek nem szabadna így lennie. Teljesen megérdemelten nyert a Bodö.
Nem tudom a válaszokat, csak annyit tudok mondani, hogy bocsánatot kérek mindenkitől: minden egyes City-szurkolótól, aki ideutazott, mert ez rendkívül megalázó volt.”
A csapat helyzetét Pep Guardiola sem próbálta szépíteni, a spanyol edzőfenomén leszögezte, sem a bajnokságban, sem a BL-ben nem megfelelőek az eredményeik. A szakember elmondta, kezd olyan érzése lenni, hogy ami csak lehet,
minden elromlik, ezen igyekeznek változtatni a játékosokkal közösen.
A sérülésekkel is bajlódó City – amely az utóbbi időben két belső védőjét, Josko Gvardiolt és Rúben Díast is hosszabb időre elvesztette, cserébe viszont januárban leigazolta Antoine Semenyót és Marc Guéhit – a Premier League-ben már hétpontos hátránnyal követi a bajnokságban és a BL-ben is listavezető Arsenalt.
