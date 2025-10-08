Valóra vált Mezey György jóslata – ez volt élete utolsó interjúja (VIDEÓ)

Szoboszlairól kérdezték utolsó interjújában Mezey Györgyöt – elsírta magát a legendás magyar edző
Megható pillanatok a kamera előtt: dr. Mezey György még nyáron jövendölte meg, hogy élete utolsó interjúját adja. A jóslat beteljesedett, a Mandinerhez tartozó Kontextus YouTube-csatornának adott hosszabb interjút nem követte több. Mint megírtuk, a 84 éves Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
Az elmúlt 50 év legsikeresebb szövetségi kapitánya a beszélgetés során mesélt a mexikói vb-bukásról, valamint Szoboszlai Dominik is szóba került. A legmeghatóbb azonban a búcsú pillanata volt: Mezey könnyes szemmel köszönte meg „élete utolsó interjúját”.
A szakember a jelenkor csillagáról, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét.
Puskásék szintje. Olyat tud csinálni a labdával, a helyzeteket úgy oldja meg, hogy ilyet csak egy világklasszis tud.
Nagyon nagyra tartom. Néha jönnek a hírek, hogy nem játszik a Liverpoolban. Miért nem? Mert hülyék! Egy ilyen ember köré csapatot kell építeni, nem dobálgatni ki-be. Világklasszis, nagyon nagy képességű játékos. Ha én az edzője lennék, tudnék még rajta segíteni, de az most egy más kérdés. Máshogy csinálnám a felkészítését teljesen, ő már abban a csoportban van, amikor a meccsek alakítják a képzés hátterét. De ott is finom pengével lehet változtatni azon, hogy mekkora terhelése volt a meccsen, mikor jön a következő mérkőzés, szóval lehetne még finomítani rajta. Hatalmas tudású játékos, vele született világklasszis” – hangsúlyozta az akkor még 83 éves Mezey György.
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
Fotó: MTI/Bugány János