Valóra vált Mezey György jóslata – ez volt élete utolsó interjúja (VIDEÓ)

Megható pillanatok a kamera előtt: dr. Mezey György még nyáron jövendölte meg, hogy élete utolsó interjúját adja. A jóslat beteljesedett, a Mandinerhez tartozó Kontextus YouTube-csatornának adott hosszabb interjút nem követte több. Mint megírtuk, a 84 éves Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.

Az elmúlt 50 év legsikeresebb szövetségi kapitánya a beszélgetés során mesélt a mexikói vb-bukásról, valamint Szoboszlai Dominik is szóba került. A legmeghatóbb azonban a búcsú pillanata volt: Mezey könnyes szemmel köszönte meg „élete utolsó interjúját”.