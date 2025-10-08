Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dr Mezey György interjú elhunyt

Valóra vált Mezey György jóslata – ez volt élete utolsó interjúja (VIDEÓ)

2025. október 08. 10:42

Szoboszlairól is kérdezték a beszélgetés során – elsírta magát a legendás magyar edző.

2025. október 08. 10:42
null

Megható pillanatok a kamera előtt: dr. Mezey György még nyáron jövendölte meg, hogy élete utolsó interjúját adja. A jóslat beteljesedett, a Mandinerhez tartozó Kontextus YouTube-csatornának adott hosszabb interjút nem követte több. Mint megírtuk, a 84 éves Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.

Az elmúlt 50 év legsikeresebb szövetségi kapitánya a beszélgetés során mesélt a mexikói vb-bukásról, valamint Szoboszlai Dominik is szóba került. A legmeghatóbb azonban a búcsú pillanata volt: Mezey könnyes szemmel köszönte meg „élete utolsó interjúját”.

Ezt is ajánljuk a témában

A szakember a jelenkor csillagáról, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét.

Puskásék szintje. Olyat tud csinálni a labdával, a helyzeteket úgy oldja meg, hogy ilyet csak egy világklasszis tud.

Nagyon nagyra tartom. Néha jönnek a hírek, hogy nem játszik a Liverpoolban. Miért nem? Mert hülyék! Egy ilyen ember köré csapatot kell építeni, nem dobálgatni ki-be. Világklasszis, nagyon nagy képességű játékos. Ha én az edzője lennék, tudnék még rajta segíteni, de az most egy más kérdés. Máshogy csinálnám a felkészítését teljesen, ő már abban a csoportban van, amikor a meccsek alakítják a képzés hátterét. De ott is finom pengével lehet változtatni azon, hogy mekkora terhelése volt a meccsen, mikor jön a következő mérkőzés, szóval lehetne még finomítani rajta. Hatalmas tudású játékos, vele született világklasszis” – hangsúlyozta az akkor még 83 éves Mezey György.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Bugány János

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tapeino
2025. október 08. 10:58
R.I.P. Mester!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!