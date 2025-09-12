Ft
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Portugália szurkolók Írország

Marco Rossi: Ez a magyar válogatottat bírálók legnagyobb hibája

2025. szeptember 12. 19:39

A magyar válogatott szövetségi kapitánya értékelte a két szeptemberi labdarúgó világbajnoki selejtezőt a Mol Csapatnak. Marco Rossi az örmények elleni következő mérkőzésről is beszélt.

2025. szeptember 12. 19:39
null

A 61 éves Marco Rossi elárulta, egyetért Szoboszlai Dominikkal, hogy az első két fordulóban többet érdemeltek volna.

Rossi osztja Szoboszlai véleményét
Rossi osztja Szoboszlai véleményét (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Úgy gondolom, a lehető legjobban felkészültünk mindkét mérkőzésre. Figyelembe véve az ellenfelek karakterisztikáját, játéktudását, erősségeit és gyengeségeit, semmit nem csinálnék máshogy, hiszen működött a tervünk mindkét mérkőzésen, és egy kapitány felelőssége idáig tart. A balszerencse azonban továbbra sem engedi el a kezünket. 

Ahogy korábban is mondtam, az Eb óta hihetetlenül pechesen jövünk ki a döntő helyzetekből, és ebben benne maradt legalább három pontunk a vb-selejtezők első két fordulójában”

– mondta a magyar labdarúgó-válogatott olasz-magyar szövetségi kapitánya a Mol Csapatnak.

„Írországban bizonyítottuk, hogy jól felkészültünk az ellenfélből, és úgy gondolom, ha nincs a kiállítás, egészen biztosan megnyerjük a mérkőzést. Abszolút érvényesült a játékunk, voltak kiváló egyéni teljesítmények is, minden jól alakult a szünetig. A második félidőt azonban fejben nem a legjobban kezdtük. Öt percen belül kaptunk egy gólt és egy piros lapot, pedig nem volt se taktikai változtatás, se csere egyik oldalon sem. 

Az ok, amiért megfordult a mérkőzés, a játékvezető volt. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nem alibit keresek a csapatnak, hanem tényleg így gondolom: a játékvezető döntései hozták vissza a meccsbe Írországot. Az első ír gól teljesen egyértelműen szabálytalan volt, Sala kiállítását el lehet fogadni, de azt is tegyük hozzá, hogy azért vesztette el a fejét, mert egy – akár sárga lapot is érő – szabálytalanságot nem fújtak le ellene”

– fogalmazott a szakvezető.

Football: 2026 World Cup: Qualifiers Europe zone - 1st round day 2: Group F Hungary v Portugal
Marco Rossi legénysége jelenleg a harmadik helyen áll a csoportban / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Rossi büszke a játékosaira

„A legnagyobb fegyverünkre próbáltunk építeni, és a nagyszerűen futballozó Varga Barna kétszer is megvillant, ami kézzelfogható közelségbe hozott egy roppant értékes pontot. Végül nem jártunk sikerrel, de nem haragszom a fiúkra. Hibáztunk a végén, ami a döntetlenbe került, de ez nem másról szól, mint arról, hogy még mindig hiányzik az a nemzetközi rutin, amivel az ember az ilyen helyzeteket kezeli. Ez jönni fog magától, nem aggódom miatta, és egyébként is el kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok a fiúkra. Jó meccset játszottunk Portugáliával, és reálisan nézve ennyi lehetett a célunk.”

Mivel Varga Barnabás „kisárgázta” magát a következő, örmények elleni hazai meccsre, Rossinak döntenie kell arról, ki kezd majd a helyén.

„Az első két fordulóban nem számíthattam Séfire, aki abszolút kulcsemberünk, de hála a játékosoknak kiügyeskedtük a pótlását. Kidőlt Dini [Dibusz Dénes], de ezt is megoldottuk. De hogy mi lesz velünk Varga Barna nélkül, azt egyelőre nem tudom megmondani. Van karakterre hasonló játékosunk, de láthattuk, hogy ez önmagában még semmit nem jelent. Barna élete talán legjobb formájában játszik, 

úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot: ki legyen a középcsatárunk?”

A folytatásban ismét szóba hozta a károgókat.

A válogatottat bírálók legnagyobb hibája mindig az, hogy nem veszik figyelembe az ellenfelek játékerejét a miénkhez viszonyítva. 

Egy olyan ellenfél következik, amely ellen kötelező a győzelem, és ezúttal azt várom a fiúktól, hogy domináljanak, az első perctől kezdve elvegyék az ellenfél játékát, és győzzenek. Bevallom, eléggé meglepett, hogy az örmények legyőzték Írországot. A Portugália elleni találkozójukból kiindulva nem láttam jönni a győzelmüket. Talán úgy voltak a portugálok elleni nyitó meccsel, hogy azt elengedhetik, és mindent a második fordulóra tesznek fel. Úgy tűnik, jól okoskodtak”

– tette hozzá.

Örményország ellen nagyon komoly nyomás lesz rajtunk, de ha sikerül nyernünk, csökkenni fog. Hét, de inkább kilenc pontot kell szereznünk a hátralévő fordulókban, ezzel már meglesz a második hely, mert úgy gondolom, a reális célkitűzésünk ez lehet. Csak egy kicsit most már jó lenne, ha kevésbé lennénk pechesek.”

A csoport állása

  • Portugália: 6 pont
  • Örményország: 3 pont
  • Magyarország: 1 pont (több lőtt gólunk miatt előzzük meg az íreket)
  • Írország: 1 pont 

Fotó: Miguel Medina/AFP

