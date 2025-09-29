Valami nagyon félre ment megint: itthonról cáfolják az orosz–magyar találkozót

Oroszország–Magyarország futballmérkőzést rendezhetnek 2026-ban – erről számolt be az orosz Sport24 című portál nyomán a Nemzeti Sport Online. Előbbi úgy tudja, hogy a jövő évi versenynaptárt tervező sportági szövetség magyar és orosz képviselői már egyeztetnek a felkészülési meccs lehetőségéről.

Orosz–magyar: nincs realitása, a magyar labdarúgó-válogatott nem tervezi, hogy Oroszország ellen lépjen pályára

Az NS ezzel kapcsolatban megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ), amely cáfolta a hírt. Válaszukból kiderül,

a válogatottnál nem tervezik, hogy pályára lépnek az oroszok ellen.

Nem ez az első eset, hogy a két nemzet labdarúgócsapatát összeboronálják. Januárban a Mandiner is megírta, hogy Oroszországban már többször tényként közölték a barátságos találkozót. A sportmail.ru egyszer arról is cikkezett, hogy az egyeztetésekbe nem vonták be a minisztériumokat. Az orosz lapok akkor abban reménykedtek, hogy 2025-ben összejöhet a mérkőzés – úgy látszik, ennek lehetőségét most 2026-ra tolták ki.