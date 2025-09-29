Ft
09. 29.
hétfő


Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Magyarország Oroszország

Valami nagyon félre ment megint: itthonról cáfolják az orosz–magyar találkozót

2025. szeptember 29. 15:38

Oroszországban ismét egy barátságos mérkőzést vizionálnak Magyarország ellen. Az orosz–magyar válogatott labdarúgó meccs lehetőségét azonban gyorsan elvetette az MLSZ.

2025. szeptember 29. 15:38
null

Oroszország–Magyarország futballmérkőzést rendezhetnek 2026-ban – erről számolt be az orosz Sport24 című portál nyomán a Nemzeti Sport Online. Előbbi úgy tudja, hogy a jövő évi versenynaptárt tervező sportági szövetség magyar és orosz képviselői már egyeztetnek a felkészülési meccs lehetőségéről. 

orosz-magyar, labdarúgás, barátságos mérkőzés, Oroszország, Magyarország
Orosz–magyar: nincs realitása, a magyar labdarúgó-válogatott nem tervezi, hogy Oroszország ellen lépjen pályára

Az NS ezzel kapcsolatban megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ), amely cáfolta a hírt. Válaszukból kiderül, 

a válogatottnál nem tervezik, hogy pályára lépnek az oroszok ellen.

Nem ez az első eset, hogy a két nemzet labdarúgócsapatát összeboronálják. Januárban a Mandiner is megírta, hogy Oroszországban már többször tényként közölték a barátságos találkozót. A sportmail.ru egyszer arról is cikkezett, hogy az egyeztetésekbe nem vonták be a minisztériumokat. Az orosz lapok akkor abban reménykedtek, hogy 2025-ben összejöhet a mérkőzés – úgy látszik, ennek lehetőségét most 2026-ra tolták ki. 

A legszívesebben és legtöbbször a gyorskorcsolyázó olimpiai és világbajnokból lett orosz politikust, Szvetlana Zsurovát idézik, aki egyszer azt találta mondani, hogy „Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök mindig következetesen viszonyult Oroszországhoz”, majd kijelentette: hazánk 

példát mutathat mindenkinek azzal, hogy az orosz válogatott ellen játszik Budapesten.  

Mint ismert, azt követően, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, és kirobbantotta Európában a második világháború óta a legnagyobb konfliktust, a globális sportszervezetek megtiltották az orosz csapatok és játékosok versenyeken való indulását. 

2022 februárjában 

  • a globális (FIFA), majd utána 
  • a kontinentális labdarúgó-szövetség (UEFA) is 

felfüggesztette az orosz klubok és válogatottak részvételét a nemzetközi viadalokon az ukrajnai háború miatt. 

A Szbornaja (az orosz labdarúgó-válogatott beceneve – a szerk.) legutóbb a koronavírus-járvány idején, 2020-ban járt nálunk, amikor a Puskás Arénában 3–2-re nyert a mieink ellen a Nemzetek Ligájában. 

Fotók: MTI/Illyés Tibor

