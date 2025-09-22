BL-hősöket köszöntöttek a Groupama Arénában – örök háláról beszélt Kubatov Gábor

FTC–Diósgyőr: Robbie Keane nem ért egyet a szurkolókkal – a Fradi edzője kiviharzott a sajtótájékoztatóról (VIDEÓ)
Az 1995-ös és 2020-as UEFA Bajnokok Ligája-csoportkörös csapat tagjai ismét találkoztak egy ünnepélyes díszvacsorán.
A Ferencváros férfi labdarúgócsapatának korábbi BL-hőseit köszöntötték a Groupama Arénában: az 1995-ös és 2020-as UEFA Bajnokok Ligája-csoportkörös csapat tagjai ismét találkoztak egy ünnepélyes díszvacsorán – olvasható a klub hivatalos oldalán.
Az FTC az egyetlen magyar klub, amely kétszer is bejutott Európa legrangosabb kupasorozatának főtáblájára.
Az első, 1995-ös szereplésük során a selejtezőben 2–1-es összesítéssel legyőzték a belga Anderlechtet, majd a csoportkörben idegenben 3–0-ra nyertek a svájci Grasshoppersszel szemben, hazai pályán pedig 1–1-es döntetlent értek el a spanyol Real Madrid ellen. 2020-ban, 25 év után ismét a BL-csoportkörben mérkőztek meg a zöld-fehérek
a spanyol Barcelonával, az olasz Juventusszal és az ukrán Dinamo Kijevvel.
A rendezvényen a két csapat tagjai mellett Kubatov Gábor, az FTC elnöke, Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója és Hajnal Tamás, a férfi futballcsapat sportigazgatója is köszöntötte a játékosokat.
Az 1995-ös csapatból Hajdu Attila, Kiss Péter, Kecskés Zoltán, Vincze Ottó, Keller József, Zoran Kuntics, Szergej Kuznyecov, Dejan Milanovics, Lisztes Krisztián, Nagy Zsolt, Schultz Levente, Szeiler József, Hrutka János, Nyilas Elek, Páling Zsolt, Koller Ákos, Romanek Imre, Telek András, Szűcs Mihály és Albert Flórián, míg a 2020-as csapatból Tokmac Nguen, Dibusz Dénes, Botka Endre, Csonka András, Isael de Silva Barbosa, Sigér Dávid, Szécsi Gergő, Csontos Dominik, Somália, Varga Roland és Bogdán Ádám vett részt az eseményen.
Kubatov Gábor Facebook-posztjában így fogalmazott:
Örökké hálás leszek nektek, hogy a Bajnokok Ligája sikereket én átélhettem veletek, először 30 éve a lelátón és aztán elnökként is!”
