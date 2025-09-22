BL-hősöket köszöntöttek a Groupama Arénában – örök háláról beszélt Kubatov Gábor

A Ferencváros férfi labdarúgócsapatának korábbi BL-hőseit köszöntötték a Groupama Arénában: az 1995-ös és 2020-as UEFA Bajnokok Ligája-csoportkörös csapat tagjai ismét találkoztak egy ünnepélyes díszvacsorán – olvasható a klub hivatalos oldalán.

Az FTC az egyetlen magyar klub, amely kétszer is bejutott Európa legrangosabb kupasorozatának főtáblájára.

Az első, 1995-ös szereplésük során a selejtezőben 2–1-es összesítéssel legyőzték a belga Anderlechtet, majd a csoportkörben idegenben 3–0-ra nyertek a svájci Grasshoppersszel szemben, hazai pályán pedig 1–1-es döntetlent értek el a spanyol Real Madrid ellen. 2020-ban, 25 év után ismét a BL-csoportkörben mérkőztek meg a zöld-fehérek

a spanyol Barcelonával, az olasz Juventusszal és az ukrán Dinamo Kijevvel.

A rendezvényen a két csapat tagjai mellett Kubatov Gábor, az FTC elnöke, Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója és Hajnal Tamás, a férfi futballcsapat sportigazgatója is köszöntötte a játékosokat.