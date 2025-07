„Örökké” – ezzel a videóval búcsúzott a Liverpool Diego Jotától

„Hatévesen kezdtem el focizni” – így indul a videó a Liverpool FC közösségi oldalán, mellyel az angol bajnoki címvédő klub autóbalesetben elhunyt játékosáról, Diego Jotáról emlékszik meg. A szívszorító videóban a portugál arról mesélt, hogy gyerekként a profi futballról és a válogatottról álmodozott. Első emléke a labdarúgásról a 2004-es Európa-bajnokság volt, melyet hazájában rendeztek meg, ott látta először játszani Cristiano Ronaldót, aki óriási hatással volt rá.

A Premier League-be is miatta akart játszani, de az fel sem merült benne, hogy egyszer meg is nyerheti azt, szimplán részese akart lenni a világ legerősebb bajnokságának. A videóban Jota kifejtette, mit jelentett neki pontosan a Liverpoolban játszani. A megható képsorok végén a családja is feltűnik – mint ismeretes, az elhunyt támadó három gyermeket hagyott árván.

Diogo Jota csütörtök kora reggel közlekedési balesetben vesztette életét Spanyolországban. A 28 éves játékos Sanabria régióban, Zamora közelében szenvedett halálos balesetet, amikor a gépjármű, amelyben testvérével utazott, letért az útról, árokba csapódott, majd kigyulladt.

A járműben utazott testvére, a 26 éves André is, aki a portugál másodosztályú Penafiel játékosa volt – ő szintén életét vesztette.