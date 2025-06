„Új” játékosa lesz a Fradinak – a szurkolók egyik kedvence nevet változtat

Emily Bölk, a Ferencváros női kézilabdacsapatának átlövője a jövő hét végén feleségül megy Vogel Simonhoz, a klub korábbi vízilabdázójához, aki a magyar pólóválogatott első számú kapusának, Vogel Somának a testvére. A német sportoló az FTC hivatalos honlapjának mesélt az esküvői előkészületekről, valamint a Maldív-szigeteki nyaralásukról a vőlegényével.

„Az egész két hét fantasztikus volt, pont olyan, amilyennek megálmodtuk. Nem feltétlenül olyan, amilyennek elképzeltük, de olyan, amilyet kívántunk. És az olyan élmények, mint amikor például élőben láttunk rájákat, vagy teknőssel úsztunk – hát, az valami… Tényleg nagyon-nagyon pihentető volt” – nyilatkozta a fradi.hu-nak Bölk, aki a nyaralás alatt az Instagram-oldalán több sztorit is megosztott arról, ahogy – párjával együtt – végzi a számára kiírt egyéni edzésmunkát. Ezzel kapcsolatban elmondta, jó érzés volt reggel letudni a kötelező feladatokat, aztán utána lehetett pihenni, ráadásul a Maldív-szigeteken edzeni azért „elég jó”.

A 27 esztendős kézilabdázó ezt követően a közelgő esküvőjéről mesélt, amelyet a szülei kertjében tartanak, de lesz majd egy nagyobb lagzi Magyarországon is.

„Az utolsó simításokat a repülőúton csináltam, konkrétan az első ötórás járat alatt szinte végig a laptopon dolgoztam. Ez most nem egy óriási rendezvény, de így is ötven vendég lesz, és mindent magunknak intézünk, szervező vagy catering cég nélkül. Ráadásul nem is Németországban vagyok állandóan, így nem volt mindig egyszerű távolról szervezni, de szerencsére van egy fantasztikus anyukám, aki már egy éve stresszel az egészen, valamint a »menyasszonycsapatom«, vagyis a legjobb barátnőim is rengeteg segítenek. Nagyon várjuk már, hihetetlen, hogy már a visszaszámlálásnál tartunk” – mondta Bölk.

A német átlövő nemrégiben korábbi ferencvárosi csapattársa, Alicia Stolle esküvőjére volt hivatalos. Velük kapcsolatban Bölk elárulta, ők is két lakodalmat tartottak (a másodikra került sor néhány nappal ezelőtt), mert a profi kézilabdázóknak csak a nyár a megfelelő időpont erre, és a karácsonyi lánykérés után nem szerettek volna másfél évet várni arra, hogy összekössék az életüket.

„Én azt gondoltam eredetileg, hogy az a legjobb, ha minden egy napra esik, de nem számítottam rá, hogy Magyarországon találom meg életem szerelmét. Minden gyorsan történt, és fontos volt, hogy ne kelljen egyik nagymamának se messzire utaznia, ezért lett két helyszín” – magyarázta Bölk.

A Ferencvárost 2020 óta erősítő játékos elismerte, a nagy nap közeledtével egyre izgatottabbá válik, sőt azt is elárulta, hogy a következő idénytől már más néven fog játszani.

„Eddig annyi minden volt, amire figyelnem kellett, hogy szerintem még nem teljesen tudatosult, de már csak egy hét maradt, szóval lassan eljön majd az izgatottság.

Amúgy szoktam kérdezgetni Simit is, hogy izgul-e, és mindig azt mondja, hogy »nem, hiszen semmi sem fog igazán megváltozni« – ő megtartja a nevét, én Emily Vogel leszek, de párként ugyanazok maradunk, csak már férjként és feleségként”

– mondta Bölk.

A nyitókép forrása: fradi.hu