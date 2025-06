Szét akarják kapni a Paksot – az ügyvezető elárulta, sikerül-e

A válogatott kapussal kapcsolatban azonban most új fejleményekkel szolgált a paksiak ügyvezető igazgatója, Haraszti Zsolt. A klubvezető a tolnaiak közösségi oldalán megjelent interjúban elmondta, hogy az arabok

menet közben igazoltak egy válogatott kapust, ha őt meg tudják tartani, akkor Szappanos Péter vagy tartalék lesz, vagy pedig jelezni fogják neki, hogy más klubot válasszon. Nagyon szeretnénk, hogy visszajöjjön Paksra, a nyári átigazolási időszak fő célpontja Péter megtartása.”

Haraszti leszögezte, alapvetően továbbra sem szeretnének letérni az útról, a magyar értékek őrzéséről, ám ha valaki esetében előrelépést jelent az elengedése – mint például Ötvös esetében a BL-ben szereplő FTC-hez –, akkor a játékos érdekében sem állnak az útjába. A többi kulcsjátékossal kapcsolatban elmondta, az élő szerződéssel rendelkező Ádám Martin biztosan marad Pakson, Könyves Norbert viszont szerződése lejártával távozik.

Utóbbin kívül egyébként Balogh Balázsnak és Varga Rolandnak is kifut a kontraktusa, míg a héten Tóth Barna kivásárlási árát is meghatározta a klub – a gólkirályi címért legutóbb végig harcban lévő támadó jól érzi magát Pakson, nem feltétlen akar váltani, de mint mondta, megvannak azok az országok és klubok, ahol szívesen kipróbálná magát. A 38 évesen is gólkirályi címet ünneplő Böde Dániel ellenben biztosan marad még legalább egy évet, így 20. idényét kezdheti majd meg az élvonalban.