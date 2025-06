Orbán álma világhírnévig jutott: nincs már olyan Európában, aki ne ismerné

Liverpooli szerződéséhez a PAFC alapítója, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is gratulált. „Bravó, Ármin, ide neked az oroszlánt is!” – fogalmazott a közösségi médiában a kormányfő, aki korábban a klubhonlapnak a felcsúti tehetséggondozó céljairól is beszélt. „Mi akadémiai klub vagyunk, a küldetésünk, hogy minden évben beépítsünk a felnőtt csapatba legalább két fiatal tehetséget.” Kiemelte: bár az az általános futballszabály, hogy első a klub érdeke, náluk ez úgy módosul, hogy

a magyar futball jövője a legfontosabb, s csak azután jön a klubé.

Az utánpótlás-nevelést illetően a Puskásé a legjobb produktivitási mutató, ezzel a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vonatkozó rangsorában az élen áll. A PAFC a 2024–2025-ös idényben 33 778 pontot gyűjtött, 2543-mal többet, mint a második helyen végző ETO FC Győr. A felcsútiaknak az egykori akadémistájuk, a török Galatasaray együttesével bajnoki címet szerző és kupát nyerő, a magyar válogatottban húzóembernek számító Sallai Roland termeli a pontokat (szám szerint 4446-ot ebben az évadban), miután 6,7 évet töltött el nevelőegyesületében.

Pécsi Ármin vitte a prímet a fiatalok között

Az évekkel ezelőtt bevezetett, a köznyelvben csak „fiatalszabályként” ismert ösztönző program lényege, hogy – az NB I aktuális idényében – a 2004. január 1. után született futballisták minél több lehetőséget kapjanak. A MLSZ pontrendszere ennek a korosztálynak a játékperceit tízszeres szorzóval díjazza – jegyzi meg az utanpotlassport.hu.

A legtöbbet az MTK Budapestben játszottak a korosztályos labdarúgók, összesen 4138 percet a harminchárom forduló alatt, a második helyre a Zalaegerszeg ért oda 4094 perccel, a képzeletbeli dobogó alsó fokára pedig a Puskás Akadémia állhatott fel 4018 perccel.

Nem meglepetés talán, hogy

az egyes játékosok közül Pécsi Ármin töltötte a legtöbb időt a pályán: 30 meccsen 2700 percet védett.

A felcsúti kapus produkciójára így Európában is felfigyeltek, de ahogy azt az angol Sky Sports beszámolója is jelzi: a Puskás Akadémiát is megismerték. Ha ez nem lenne elég: a világ labdarúgásában kiemelten népszerűnek számító német Transfermarkt oldalán a fiatal magyar neve az ötödik legkeresettebb az elmúlt órákban – szúrta ki a 24.hu. Pécsi Árminnál többször csak Ronaldo, Ribéry, Yamal és Messi nevére kerestek rá. (A portál az elmúlt két óra legkeresettebb nevei alapján állítja össze a listát.)

A PAFC fontosságáról is beszélt Pécsi karrierjében Esterházy Mátyás, a játékost képviselő EM Sports Consulting tulajdonosa, aki a Liverpoolban stabil alapembernek számító Szoboszlai Dominik szerepére is kitért. Úgy fogalmazott, hogy az ő példája kinyitja a világ szemét a magyar piacra. Ugyanakkor azt is aláhúzta: a székesfehérvári klasszis teljesítménye miatt egyetlen egy klub se fog leigazolni senkit. Inkább abból a szempontból fontos a Szoboszlai által bejárt út, hogy sokkal inkább szem előtt legyenek a magyar futballisták, akik aztán megmutathatják magukat külföldön, esetleg nagy klubokban is.

Pécsinek most ez sikerült, és hamarosan Kerkez Milost is bejelenthetik Liverpoolban.

Vagyis kijelenthető: végre figyelnek minket is.

