Milyen hatással bír a bajnoki cím Szoboszlai piaci árára? A sportközgazdász válaszol

Szó esett még a magyar válogatottról is, mégpedig olyan tekintetben, hogy vajon befolyásolhatja-e a jegyárakat a nemzeti csapat hazai meccseire, ha két honfitársunk is a világ egyik legerősebb csapatában játszana.

„Az MLSZ (Magyar Labdarúgó-szövetség) nem tisztán piaci fejjel gondolkodik. Ha csak piaci fejjel gondolkodna, megemelné a jegyárakat a kétszeresére, és akkor is megtelne a Puskás Aréna, ráadásul jóval nagyobb bevételt is termelne. Egy koncert esetében például ez úgy működik, hogy azt a legmagasabb árat kérik el, amelyet az emberek még éppen hajlandók kifizetni a belépőkért, és így akkor megtelik a helyszín, miközben a bevétel is maximalizálódik. Az MLSZ árazási stratégiája azonban az, hogy elérhető áron minél több szurkoló lehessen ott a stadionban. Ezt én helyesnek is tartom.”

Szoboszlaiék tehát közvetlenül nincsenek hatással arra, hogy mennyibe kerül egy jegy a Puskásban, akad azonban más tényező, ami igen.

Az viszont már tudja befolyásolni, ha a válogatott iránti jelenlegi kereslet jelentősen változik. Magyarán, ha a mostaninál is többen akarnak kimenni válogatott-meccsekre, mert mondjuk annyira sikeres lesz a csapat: például kijut a világbajnokságra. Akkor el tudom képzelni, hogy a következő, 2028-as Európa-bajnoki selejtezősorozatnál látunk már szignifikánsan magasabb jegyárakat, mivel annyival megnő a kereslet.”

Szabados azonban rámutatott, akár ennek az ellenkezője is bekövetkezhet, ha a nemzeti együttes lemarad a vb-ről, mert akkor annyival kevesebben is érdeklődhetnek majd a mérkőzések iránt, hogy az MLSZ csökkent a jegyárakon.

„Természetesen az, hogy Kerkez a Liverpool futballistája, valamint hogy egyre több topligás játékosunk is van, befolyásolhatja a keresletet, de inkább csak nagyon áttételesen.”

Fotó: instagram.com/szoboszlaidominik