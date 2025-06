„Ez tényleg egy más világ” – újra történelmet írna a törökök kedvenc magyarja

„Mentálisan végig erősnek kellett lennünk. Végül megnyertük a bajnokságot és a kupát, a Szuperkupát is szeretnénk elhódítani. Úgy érzem, nekem is jól ment a játék, még ha időnként a megszokottól eltérő poszton játszottam. De ehhez is alkalmazkodtam” – idézte az NSO Sallait.

Már az érkezésemkor rájöttem, milyen nagyszerű szurkolóink vannak. Ez tényleg egy más világ, olyan, amilyet még nem láttam. Nagyon boldog vagyok itt, még sokáig szeretnék maradni”

– jelentette ki az 58-szoros válogatott légiósunk.

Én akarok lenni az első magyar játékos, aki három trófeát is nyer Törökországban.

A bajnokság nagyon nehéz számunkra, mivel minden ellenfelünk extra motiváltan lép pályára ellenünk” – árulta el a több poszton is bevethető Sallai.

„Az, hogy jobbhátvédként játszottam, a futball része. Kellett egy-két meccs az alkalmazkodásra, de utána elég jól ment. Az egyetlen poszt, ahol nem fogok játszani, az a kapus” – tette hozzá viccesen.

Fotó: Abdulhamid Hosbas / Anadolu / Anadolu via AFP