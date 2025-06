Megjósolták a Liverpool új kezdőjét: óriási háború indult Szoboszlai miatt

A mi szempontunkból ugyanakkor sokkal érdekesebb, hogy az idény álomcsapatába is beválasztott magyar válogatott Kerkez Milossal a személyes feltételekben már dűlőre jutottak a felek, és úgy tudni, a Bournemouth-szal is jól haladnak a tárgyalások, noha az egyik brit újságban arról jelent meg cikk, hogy a liverpooliak még nem tettek hivatalosan ajánlatot érte. A The Athletic korábban arról írt, hogy a német Florian Wirtz játékjogáért ugyanakkor igen, mégpedig elképesztő összeggel rukkoltak elő: bónuszokkal együtt 130 millió euróval, amire nehéz lenne nemet mondani.