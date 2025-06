Ilyen nincs! A Juventus török szupertehetsége olyat ért el, ami emberi ésszel szinte felfoghatatlan (VIDEÓ)

Kenan Yildizt mi, magyarok is igen jól ismerhetjük, hiszen mindkét meccsen kezdő volt a török válogatottban a tavaszi Nemzetek Ligája rájátszásában Marco Rossi csapata ellen. A török tehetség jó úton halad afelé, hogy klasszissá váljon, 20 éves korára már 21-szeres válogatott, és végigjátszotta az évadot a Juventus csapatában, szerzett is 10 gólt, kiosztott 7 gólpasszt a balszélső – nem csoda, hogy a Transfermarkt már most 50 millió euróra taksálja az értékét.

Yildiz – aki egyébként a Bayern München nevelése, de még utánpótláskorában vette meg a torinói klub – természetesen a klubvilágbajnokságon is ott van az Egyesült Államokban, ráadásul nem is akármilyen teljesítménnyel. A Juventus 5–0-ra nyerte meg első meccsét a tornán az arab emírségekbeli Al-Ain ellen. Yildiz is betalált, csapata harmadik gólját szerezte – még az első félidőben. Gyönyörű gólt volt ráadásul, 19 méterről, estében emelte a labdát a jobb kapufa mellé – esélye sem volt a kapusnak.