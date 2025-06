Botrány Olaszországban: pontlevonás, ételmérgezés és lelátói balhé után menekült meg a Marco Rossira pályázó csapat

Hihetetlen menekülést hajtott végre a Sampdoria együttese Olaszországban. A másodosztályú labdarúgó-bajnokságban eredetileg a kiesést jelentő 18. helyen végzett a genovai csapat, így két évvel azután, hogy kiesett az élvonalból (Serie A), úgy tűnt, az olasz harmadosztályba csúszik vissza az egyszeres bajnok Samp. A klub 79 éves fennállása során papíron először esett volna ki a Serie C-be, ám végül a Brescia négypontos pontlevonást kapott, ezzel pedig az osztályozót jelentő 17. helyre lépett elő Koman Vladimir egykori együttese. Így jöhetett a 16. helyezettként záró Salernitana elleni playoff, amely szintén rendhagyó körülmények között dőlt el.

A Samp kétgólos előnyt szerzett hazai pályán, majd már idegenben is kettővel vezetett, amikor a salernói szurkolóknál elszakadt a cérna, előbb füstbombákat, majd székeket dobáltak a pályára. Daniele Doveri játékvezető rögtön félbeszakította a meccset, és az öltözőbe terelte a csapatokat – írja tudósításában a La Gazzetta dello Sport.

Ezt követően sem csitultak a kedélyek, így a 75. percben Doveri lefújta a találkozót, ám a bennmaradás kérdése akkorra már bizonyosan eldőlt.

Egyébként az egész párharc hemzsegett a szürreális történetektől: az odavágó után a Salernitana több játékosa, valamint edzője is ételmérgezés gyanúja miatt került kórházba. Ez is rányomhatta a bélyegét a visszavágóra, amely után végül a salernói gárda búcsúzott a másodosztálytól, a korábban a Marco Rossit is csábító Samp pedig bennmaradt.