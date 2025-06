A németek szerint minden megváltozott, New Yorkot magyar zászlók lepték el

Kubatov Gábor már alig várja, hogy elkezdődjön

A Ferencváros az örmény bajnok FC Noah és a montenegrói bajnok Buducsnoszt Podgorica párharcának továbbjutójával küzd meg a Bajnokok Ligája selejtezősorozatának második körében.

Ennek a párosításnak már egyértelműen a Fradi lesz az esélyese, ezért Kubatov Gábor klubelnök is nagyon várja: „Lassan kezdődik, alig várom” – írta közösségi oldalán.

A Buducsnoszt játékosállományának összértéke 5,55 millió euró, a Noah-é 9,95 millió euró, szemben az FTC 46,85 millió eurójával. Az odavágóra július 22-én vagy 23-án, míg a visszavágóra július 29-én vagy 30-án kerül sor.

„Mind a két csapatot a legnagyobb tisztelettel kezeljük. Nagy előnnyel nyerték meg a saját bajnokságukat, amiről mi pontosan tudjuk, milyen nehéz feladat. Természetes, hogy bármelyiket is kapjuk, az lesz a célunk, hogy továbbjussunk” – nyilatkozta a Mandinernek a sorsolást követően a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapatának sportigazgatója, Hajnal Tamás, majd a két rivális feltérképezéséről is beszélt. „Ilyenkor már azért el tudjuk kezdeni elemezni az előző idény mérkőzéseit, figyeljük a játékosmozgásokat, hogy mi történt a keretükben. Egyénileg is tudjuk már elemezni a labdarúgóikat, aztán az a két meccs majd lehetőséget ad arra, hogy a legaktuálisabb képet is megkapjuk róluk. De nem várunk addig, már most elkezdjük szétszedni a kereteiket a legapróbb részletekig.”