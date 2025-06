A csodában bíznak Fehérváron – a Vidi megmentéséhez az MLSZ is kell

Mint ismert, Garancsi a kiesés után gyakorlatilag levette a kezét a klubról, jelezte, hogy az NB II-be ő már be sem fogja nevezni a csapatot, helyette jelképes, 1 forintos áron felajánlotta megvételre a székesfehérvári önkormányzatnak. Cser-Palkovics András a lapunknak adott exkluzív interjújában válaszul kiemelte, a legfontosabb most, hogy az ellentétek félretételével a lehető leggyorsabban megoldást találjanak a kialakult helyzetre – már csak azért is, mert a június 6-i, azaz most pénteki NB II-es nevezési határidő igencsak szorít.