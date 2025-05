Vehetjük bóknak: őrült és agresszív magyar játékosról írnak Angliában

Az egyik legfontosabb poszt, amelyen erősítésre van szükség, a balhátvédé. Bár Andy Robertson évekig megbízható alappillére volt a csapatnak, a 31 éves skót játékos formája visszaesett, és a szezonja nem sikerült kiemelkedőre, ezért a klub komolyan fontolgatja utódjának leigazolását.

A TEAMtalk értesülései szerint Kerkez, a Bournemouth 21 éves magyar válogatott balhátvédje jelenleg a Liverpool első számú célpontja ezen a poszton. A játékos piaci értékét körülbelül 45 millió fontban határozza meg jelenlegi klubja. Kerkez korábbi csapattársa, az ausztrál válogatott kapus, Mathew Ryan egy 2023 júliusi interjúban

őrült fickónak”, „agresszívnek” és „erőteljesnek” nevezte a magyar védőt.

Leandro Trossard, az Arsenal (b) és Kerkez Milos, a Bournemouth játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Arsenal–Bournemouth mérkőzésén a londoni Emirates Stadionban 2025. május 3-án. Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

A statisztikái ezt alá is támasztják: a jelenlegi szezonban 39 mérkőzésen két gólt szerzett és hat gólpasszt adott a Bournemouth színeiben. Ian Wright, az Arsenal legendás támadója már korábban kijelentette, hogy szerinte Kerkez a Liverpoolban köt ki, most pedig The Times újságírója, Jonathan Northcroft is megerősítette: meglepetés lenne, ha a játékos nem az Anfieldre igazolna. A The Transfers Podcastben így fogalmazott:

Szerintem le fogják igazolni Kerkezt. Meglepne, ha nem ő lenne az új balhátvéd.”

A háttérben azonban komoly konkurencia is jelentkezett: a TEAMtalk értesülései szerint a Real Madrid és a Manchester City is élénken figyeli Kerkezt. A spanyol rekordbajnok már meg is kezdte a megfigyelést, és Xabi Alonso kinevezésével új lendületet kaphat az ügylet. Bár a madridi érdeklődés még nem olyan előrehaladott, mint a Liverpoolé, könnyen lehet, hogy hamarosan felpörögnek az események.