Szinte biztos, edzőváltás jön a Real Madridnál – az új tréner Kerkezt akarja

„Hálás vagyok a klubnak, a játékosaimnak és a stábomnak, minden alkalmazottnak, és nem utolsó sorban a fantasztikus szurkolóknak. Sikerünk egy kiváló csapatmunka eredménye volt” – nyilatkozta pénteki sajtótájékoztatóján Xabi Alonso.

A 43 éves szakember 2022 októberében vette át az együttes irányítását, azóta a klub történetének legsikeresebb időszakát ünnepelhették a szurkolók: az előző szezonban a Leverkusen lett a Bundesliga történetének első veretlen bajnokcsapata, ezen kívül a Német Kupában is a csúcsra ért a gárda, míg az Európa-ligában csak az Atalanta elleni döntőben kapott ki, ez volt az egyetlen veresége a 2023–2024-es idényben.

Nach knapp 2½ Jahren und der erfolgreichsten Zeit in unserer Vereinsgeschichte wird unser Cheftrainer @XabiAlonso #Bayer04 zum Saisonende verlassen. pic.twitter.com/ErPeNP1bE7 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 9, 2025

„Köszönöm, és szeretettel tartozom mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a diadal, beleértve a berlini kupagyőzelmet is, valósággá váljon” – tette hozzá a tréner, aki megjegyezte, biztos benne, hogy a Leverkusen továbbra is pozitív úton halad majd, és követni is fogja ennek alakulását.

Sajtóhírek szerint Xabi Alonso a következő idénytől a Real Madridot irányítja majd, amelytől jó eséllyel távozik az olasz Carlo Ancelotti. A spanyol tréner játékosként öt évet (2009–2014) töltött el a madridi sztárklubnál, amellyel egy-egy bajnoki címet, Bajnokok Ligáját és Spanyol Szuperkupát, valamint két Király-kupát nyert.



A fichajes.net című spanyol sportportál már napokkal ezelőtt elébe ment a Realnál várható edzőváltásnak, és április 30-i cikkében azzal foglalkozott, hogy Xabi Alonso kikkel erősítené meg a királyi gárda keretét. A honlap azt írja, hogy Ferland Mendy sérülékenysége és Fran García gyenge formája miatt

a Real Madrid mindenképpen szeretne igazolni egy balhátvédet a nyáron (a védelem jobb oldalára minden bizonnyal Trent Alexander-Arnold érkezik majd a Liverpooltól), és az első számú kiszemelt Kerkez Milos a Bournemouthból.

A lap megjegyzi, a magyar válogatott játékos előszeretettel lép fel a támadásokhoz, továbbá védekezésben is nagyon kemény, vagyis megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyeket Xabi Alonso elvár egy bal oldali védőtől. Hozzáteszik, a Real Madridnak nem lenne könnyű dolga, ha valóban szeretné megszerezni Kerkezt, mert a magyar futballista iránt a Liverpool és több más elitklub élénken érdeklődik, de az a projekt, amelyet a spanyol klub a következő évadra fel tudna neki vázolni, vonzó lehetne a számára.