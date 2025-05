Túlélte a kezdeti rohamokat, 2020 után ismét BL-döntős az Arsenalt is kiejtő Paris Saint-Germain!

Az elődöntő első meccsánek hőse, a kisebb sérüléssel bajlódó Ousmane Dembélé ezúttal csak a párizsi kispadon kezdett, az Arsenalba ellenben visszatérhetett a középpálya egyik kulcsembere, a londoni odavágót eltiltás miatt kihagyó Thomas Partey.

Nagyon bekezdett az Arsenal, két óriási helyzete is volt az első négy percben, Declan Rice és Gabriel Martinelli is betalálhatott volna, de az odavágóval ellentétben ezúttal nem született vendég villámgól. Még mindig nem telt el tíz perc sem, amikor az Ágyúsok csapatkapitánya, az előző meccsen borzalmasan játszó Martin Ödegaard lövésénél védett emberfeletti bravúrral Gianluigi Donnarumma, aki az elképesztő vetődés után lent maradt, de rövid ápolás után folytatni tudta. Túlélte a kezdeti rohamokat a PSG, a 17. percben pedig első valamire való helyzetével hajszál híján élt is, Hvicsa Kvarachelia bámulatos tekerése a kapufáról nem befelé pattant. Ezúttal is jobbnak bizonyult azonban a franciák helyzetkihasználása.

Egy pontrúgás most az Arsenal vesztét jelentette: a 27. minutum végén egy kifejelt labdát Fabián Ruiz áthámozott Martinellin, majd dropból ellőtte 17-ről, talán megpattant William Salibán is, az elemi bombagóllal mindenesetre 1–0-ra, összesítésben már 2–0-ra vezetett a Paris Saint-Germain.

Egy veszélyes kontra után még tovább növelhették volna fórjukat a párizsiak, ám Désiré Doué gyenge lövéssel fejezte be az ígéretes akciót.

A fordulás után ismét próbálta fokozni a nyomást az Arsenal, egy Bukayo Saka-lövésnél ismét Donnarummára volt szüksége a PSG-nek. A 67. percben azonban végleg szertefoszlani látszottak a londoni döntős álmok. Asraf Hakimi ment el a szélen, lövését gond nélkül fogta David Raya – csakhogy videózás után látszott, előtte a fiatal Myles Lewis-Skelly kezén változtatott irányt a labda. Vitinha lapos és nem elég jól helyezett büntetőjét viszont David Raya nagy nyújtózkodással kiütötte, így ekkor még nem dőlt el érdemben a párharc.

Öt perccel később viszont igen: a csereként pályára küldött Dembélé tett le egy labdát Hakiminek a tizenhatoson belül, a gólerős marokkói védő ezt már szépen betekerte a jobb kapufa mellé (2–0).

Nem adták fel az angolok, a 76. percben az egész mérkőzésen aktív Saka egy némi szerencsével elé kerülő labdával szépített, aztán rögtön ki is egyenlíthetett volna, Riccardo Calafiori beadását azonban a kivetődő Donnarumma mellett üres kapura fölébelsőzte. A végeredmény maradt 2–1, ami azt jelenti, hogy a sikeresen „sztártalanított”, és Luis Enrique irányításával szenzációsan menetelő Paris Saint-Germain a Liverpool után a másik angol gigászt, a címvédő Real Madridot kettős győzelemmel kiejtő Arsenalt is búcsúztatta, így 3–1-es összesítéssel jutott be a Bajnokok Ligája fináléjába, 2020 után másodszor. Akkor 1–0-ra elbukott a Bayern Münchennel szemben, idén május 31-én újra megpróbálkozhat klubtörténelmet írni – ezúttal a Barcelonát egy feledhetetlen párharc után búcsúztató Internazionale ellen.