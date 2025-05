Szoboszlainak nem találtak helyet a legjobbak között, de másik két magyarnak igen

Szoboszlai Dominik bajnoki címet nyerő csapatából egyébként öten (Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és Mohamed Szalah) kerültek be a szezon legjobb tizenegyébe, az Arsenalt (Gabriel Magalhaes, Declan Rice) és a Nottinghamet (Matz Sels, Chris Wood) két-két, a Newcastle Unitedet pedig egy (Alexander Isak) játékos képviseli a képzeletbeli együttesben.

Az Athletic a többi európai topliga álomcsapatát is megválasztotta, így a német bajnokságét is, amelyben az RB Leipzig magyar kapusa, Gulácsi Péter is helyet kapott, aki a minap a Kickernél is bekerült a szezon legjobb tizenegyébe.