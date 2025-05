Szoboszlai olyan dicséretet kapott edzőjétől, hogy még a liverpooli sajtó is felkapta a fejét

De visszatérve Slot dicséretére, ezekre a szavakra a Liverpoolhoz közeli Empire of the Kop is felkapta a fejét, amely azt írta, hogy az edző megjegyzése félelmet kelthet abban a Harvey Elliottban, aki ezen a mérkőzésen Szoboszlai posztján kapott lehetőséget. A vezetőedző a legtöbbet a középpályán rotált, és a cikk szerint a Chelsea pont itt tudott felülkerekedni a ’Poolon, amelyben nem villogtak azok a játékosok, akik esélyt kaptak a bizonyításra.

„Noha a saját nevelésű játékos nem játszott borzalmasan, ez nem olyan teljesítmény volt tőle, hogy az edző azon gondolkozzon, legközelebb is betegye-e őt” – jegyezte meg cikkében az empireofthekop.com.

„A 22 éves játékosnak ennél többet kell mutatnia, ha az idény végén és a következőben több játéklehetőséghez szeretne jutni” – olvasható.

A 24 esztendős Szoboszlai Dominik a PL mostani kiírásában eddig 33 meccsen szerepelt, ezeken öt gólt és hat gólpasszt jegyzett, a teljes klubidényt tekintve pedig már 46 tétmérkőzésnél jár.

A Liverpool vasárnap a második helyen álló Arsenalt fogadja rangadón, aztán a Brighton & Hove Albion vendége lesz, az utolsó fordulóban pedig a Crystal Palace-t látja vendégül.