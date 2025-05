„Sorsszerű véletlen, hogy éppen a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) kongresszusának napján kellett börtönbe vonulnia Gyárfás Tamásnak. Ugyanis, bár ezt kevesen tudják, első millióinak egyikét ezen szervezetben betöltött pozíciója révén szerezhette. Az AIPS-ben az idősebb tisztségviselők még mindig emlékeznek arra, hogy Gyulai István 1991-es távozásával (az AIPS főtitkári székéből a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkári székébe), a budapesti iroda irányítását jószerével Gyárfás vette át, 1992-től megbízott, majd 1993-tól kinevezett főtitkár-helyettesként. Ezt a helyzetet pedig az AIPS régi jegyzőkönyvei és intézményi emlékezete szerint arra használta föl, hogy egy magáncéget működtetve párhuzamosan a szövetség tevékenységével, bizonyos pénzeket oda irányított. Emlékezetes eset, amikor az egyik magyar bankot megnyerte a nemzetközi szövetség szponzorának, s magukat máig tartó hírek szerint, az akkoriban igen jelentős összegnek számító, dollárban százezres nagyságrendű támogatást osztotta kétfelé a fenti módon.

Nos, mindezt csak azért elevenítem most föl, mert beszédtéma volt a tegnapelőtt záruló marokkói AIPS-kongresszuson, még az előtt, hogy megjelent volna a legfrissebb hír: Gyárfás – miután sorra tettek hitet mellette nyilvánosan és igyekeztek iránta rokonszenvet ébreszteni egykori alkalmazottai, lekötelezettjei interjúkkal, jegyzetekkel Friderikusztól Németh Péterig – a jogerős bírósági ítéletnek megfelelően, péntek reggel börtönbe vonult.

Ilyen sorsot természetesen senkinek sem kíván az ember, s ahogyan más fórumokon is sokszor, most és itt is elmondom, hogy a posztkommunista maffia belső ügyeiben nagyon nehéz kívülről igazságot tenni (Mező Gábor kivételével még mindig alig mer valaki érdemben foglalkozni a témával), a bírósági döntést kell mindenkinek elfogadni, de számomra Gyárfásnak az ijesztő alvilági kapcsolatainál is félelmetesebb volt a büntetőjogi kategóriákon kívül eső, ám soha jóvá nem tehető szakmai, közéleti szerepe.”

Nyitókép: Gyárfás Tamás/ Fotó: Balogh Zoltán MTI/MTVA