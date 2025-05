Nyíltan kimondták Győrben: el akarják rontani a Fradi napját – ezen múlik a bajnoki cím

A magyar válogatott keretébe meghívót kapó Vitális Milán ki is mondta a sportnapilapnak adott interjújában: meg akarják fricskázni a címvédőt.

Minden jegy elkelt. El akarjuk rontani a Ferencváros napját.

Nagyszerű hangulatú, jó mérkőzés lesz. Drukk nincs bennem, ezúttal is jól szeretnék játszani, és nyerni akarok. Rendkívül erős csapattal találkozunk, amelynek kevés gyenge pontja van. Biztos vagyok benne, hogy a veszélyes rögzített játékhelyzeteire is felkészülünk, de minden másból is” – tekintett előre Vitális, aki a közelgő válogatott találkozókról is ejtett néhány szót.

„Én tanulni megyek oda, hogy a legjobb Vitális Milánt adhassam. Marco Rossit még csak a pályán kívül láttam, még kezet sem fogtam vele, de gondolom, erre is sor kerül hamarosan. Az biztos, hogy a nemzeti csapat a világsztárokkal nem olyan, mint egy magyar élvonalbeli klub, tehát semmiféle kívánságom sincs, hogy hol játszanék.

Különösebben nem gondolkodtam rajta, de szerintem ha lehetőséget kapok, dupla szűrőben számítanak rám.

Ha nem játszom, akkor sem történik semmi különös, mert értékes tapasztalatokat szerzek. A kerettagok közül korábban Kerkez Milossal és Mocsi Attilával is csapattársak voltunk Győrben, de még velük sem beszélgettem a meghívás óta” – árulta el a 23 éves labdarúgó.