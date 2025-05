Még Szoboszlai hírhedt kritikusa is elismerte a magyar játékost csodaszezonja után (VIDEÓ!)

Az utóbbi hetekben Kerkez Milos, no meg az egyre valószínűsíthetőbb nyári klubváltása az egyik legfelkapottabb téma az angol sportmédiában. A Bournemouth magyar balbekkjével kapcsolatban a legfrissebb hír, hogy a Premier League-szezon csapatába is bekerült, e mellé pedig egy ritka pluszelismerést is begyűjthetett.