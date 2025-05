„Lehet, hogy a világnézetünk más, de ő is a nemzetért tett!” – így reagáltak a szurkolók Gulácsi bejelentésére

A videóhoz érkező hozzászólások nagy része is meglepődve fogadta az RB Leipzig kapusának döntését, a legtöbben szomorúsággal vették tudomásul. Az egyik kommentelő például ezt írta:

„Szomorú vagyok, mert azt hittem, ha összejön az álom, és a 2026-os vb-re kijut a csapat, ott még Gulácsi fog védeni.

Akik potyakirálynak hívják, azok írják meg nekem, hogy ők mit értek el életükben a kilincsen kívül! Gulácsit nemzetközileg is elismerték. Jobban szinte (vagy nem is annyira szinte...), mint Magyarországon. Évekig Európa 10 legjobb kapusa között tartották számon! A lehető legjobbakat kívánom neki, és minden tiszteletem az övé!”

Akad viszont olyan is, akit nem ért váratlanul a döntés, s azt is tudni vélte, ez nemcsak Gulácsi sérüléseivel, de azzal is kapcsolatban áll, hogy a tíz éve Németországban élő magyar kapus a hazai közeg egy részéről folyamatos támadásoknak volt kitéve azóta, hogy 2021-ben kiállt a szivárványcsaládok mellett.