A párizsi hősnek és a ferencvárosi klasszisnak is üzent a kapitány: 45 évesen is lehettek válogatottak

Nemzeti csapatunk az 1. kalapba került a franciákkal, a dánokkal, a svédekkel, a németekkel és a szlovénokkal.

A napokban az is kiderült, hogy a mieinket meghívta a megalapításának 100. évfordulójához közeledő osztrák szövetség egy felkészülési mérkőzésre. Chema Rodríguez szövetségi kapitány blogbejegyzésében hangsúlyozta, 2023 ősze óta szinte folyamatosan teljesíteniük kell a játékosoknak, és bizony lehetnek olyan pillanatok, amikor már nem a legegyszerűbb koncentrálni.

„Összesen huszonegy játékos kapott lehetőséget, Szlovákiában kitettek magukért a tapasztaltabbak, Sipos Adrián, Bóka Bendi, Lékai Máté és Bánhidi Bence, de már ekkor kitűnt Papp Tamás, vagy éppen Pergel Andrej, a finnek ellen pedig Lukács Pepe, Tóth Peti, Nagy Benedek is megmutatta tudását – természetesen együttműködve azokkal a srácokkal, akik az átmenetet képezik, és többnyire még mindig fiatalok, de már van rutinjuk a válogatottban” – fogalmazott a spanyol tréner, aki azt is kiemelte: Nagykanizsán újra nagyon jó hangulatban játszhattak, amiért ezúton is köszönik a szurkolást.