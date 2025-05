108 rendőr és egy kommandós egység ötmillió forintért „hozott le” egy embert a stadion tetejéről

Még a tavalyi, németországi labdarúgó Európa-bajnokságon történt, hogy a hazaiak Dánia elleni, június 29-i nyolcaddöntője előtt egy férfi felmászott a mérkőzésnek otthont adó dortmundi Signal Iduna Park tetőszerkezetére.

A rendőrség – a fokozott terrorveszély miatt is – különösen nagy erőkkel kezdte meg a férfi „likvidálását”: összesen 108 rendőr, rohamrendőr, kommandós egység egy helikopterrel kiegészítve kényszerítette végül vissza a földre a vakmerő fiatalt.

A 21 éves elkövetőről végül kiderült, hogy különösebb hátsó szándéka nem volt, egy hasonlóan veszélyes manőverekre „szakosodott” mászócsoport tagjaként csupán kamerákat és drónokat találtak a csomagjai között.

Ez viszont nem mentette meg attól, hogy most fizessen, mint a katonatiszt: a friss ítélet nyomán több mint 12 ezer eurós, vagyis hajszál híján ötmillió forintos bírságot szabtak ki az osnabrücki férfira, figyelembe véve, hogy több mint százfős szervet és egy helikoptert is be kellett vetni a lezavarására.

Még nála is rosszabbul járt egy tengerentúli baseballdrukker, aki magyar idő szerint péntek hajnalban esett át a Pittsburgh Pirates arénájának nézőtéri korlátján, több mint hat métert zuhanva. A Chicago Cubs elleni MLB-bajnokit ráadásul szokás szerint élőben közvetítette a televízió, a felvételeken jól látszik az ijesztő zuhanás, megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Az eset sokkolta a játékosokat és a nézőket egyaránt, utóbb ráadásul kiderült, hogy a pórul járt szurkoló maga is kiváló sportoló: a South Allegeny gimnázium MVP-jének megválasztott amerikai futballistáról, Kavan Markwoodról van szó, aki a legfrissebb hírek szerint kritikus állapotban fekszik a kórházban.

A játékosokat is letaglózta a sokkoló eset (Fotó: Joe Sargent / Getty Images)

(Fotó: Wikipedia)