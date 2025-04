Visszavágott a Győr a Diósgyőrnek: most az ETO rúgott négyet Miskolcon! (VIDEÓ)

Álomkezdést produkálhatott volna a Diósgyőr a Győr elleni bajnoki elején, egy perc után máris vezethetett volna, rögtön az első szögletből a fehérorosz belső védő, Bozsidar Csorbadzsijszki fejese a lécen csattant. Ezt követően viszont egykapuzott a Győr, eredménnyel: Bánáti Kevin a 8. percben közelről, Claudiu Bumba pedig 10 minutummal később egy sokadik Simon Barnabás-védés után kipattanóból volt eredményes.

Még mindig nem jártunk félóránál, amikor a védőket megelőző Gera Dániel fejes gólja visszahozta a miskolci reményeket, ám Vitális Milán a félidő előtt Bánátihoz hasonlóan első felnőtt találatával 3–1-re növelte a győriek előnyét egy furcsán megpattanó, potyaízű góllal – ezt már a diósgyőri publikum is nehezen viselte.

A félidő után sem igen változott a játék képe, az utolsó 20 percre kis híján mégis egyenlő állással fordulhattak a felek. Előbb a DVTK házi gólkirálya, Bright Edomwonyi bántóan üresen fejelte be a szépítést az öt és felesről, majd Elton Acolatse nagy helyzeténél kellett védenie Samuel Petrásnak a rövidnél. A harmadik győri gólt leszámítva a miskolciak portása, Simon is rengeteg szép hárítást mutatott be, ám ilyen a kapussors: a 86. percben a togói Samsindin Ouro lövését is bevédte a rövidnél, ezzel eldőlt minden. Az ETO tehát az otthon kapott négyesre ugyanennyivel felelt idegenben, 4–2-re nyert, ezzel fellépett a 4. helyre, míg a Diósgyőr maradt a 6. pozícióban.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba