„Üsd a magyar fejét!" – nagy a csönd Szlovákiában, bosszút ígérnek a magyarok a gyalázásért

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szinte vágni lehetett a magyargyűlöletet a szombati Slovan–DAC mérkőzésen. A mérkőzésen a Slovan szurkolói többször is magyarellenes rigmusokat skandáltak, elhangzottak a megszokott „magyar ku...k”, vagy az „üsd a magyar fejét” rigmusok is. Valamint előkerült egy magyarellenes drapéria is, amely alatt pedig az állt szlovákul, hogy „Szlovákia a szlovákok és a Slovan-drukkerek országa”. A történtek miatt a DAC hivatalos lépéseket tett. Ennek ellenére nagy a csend Szlovákiában a botrányról – írta a Nemzeti Sport.

A lap beszámolt róla, hogy a szlovák televíziók semmit sem említettek. Az eset megjelent több portálon, de vagy nem kommentálta senki, vagy csak annyi volt, hogy a „Slovan-drukkerek túllőttek a célon, szégyenletes volt a molinó.” A magyargyalázásról egy szó sem. A Szlovák Labdarúgó-szövetség is csendben van.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP