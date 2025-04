Újabb beruházás jöhet: befedné stadionját az NB I-es klub

„Február 28-ig lehetett infrastrukturális kérelmeket beadni TAO-pályázaton keresztül, amit meg is tettünk. Azt már az elejétől kezdve hangsúlyoztuk, hogy mindent megteszünk azért, hogy a Széktói Stadion folyamatosan fejlődhessen azzal együtt is, hogy nem mi vagyunk a stadion üzemeltetője, hiszen önkormányzati tulajdonról van szó – mondta az élvonalban sereghajtó klub honlapján Filus Andor ügyvezető. – Most jutottunk el oda, hogy az alapfontosságú projektek után az következzen, mellyel már szurkolóink komfortérzetét is jelentősen javítani szeretnénk.”

A sportvezető beszámolója szerint szakaszosan haladna a munka, így bajnoki meccseket is lehetne rendezni, elsőként a városi oldal lelátójával kezdenék. Úgy vélte, a fejlesztés pozitív hatást gyakorolna a nézőszámra, mert a nyári tűző nap vagy a szakadó eső sem riasztaná el a drukkereket.

A klub saját költségen már korábban elkészíttette a terveket a lelátófedésre, a hatósági ügyintézés elindult, a megszerzett építési engedély és kiviteli tervek alapján pályáztunk az MLSZ-nél.

Amennyiben jóváhagyó határozatot kapunk, illetve a forrás rendelkezésre áll, akkor tudjuk a beruházást elkezdeni. Bízunk benne, hogy ebben az esetben már nyáron elindulhatna a munka” – fogalmazott Filus.

