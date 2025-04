Óriási balhé a magyar meccs végén – a pályán verekedtek, miközben székek repültek be a lelátóról (VIDEÓ)

Nagyon nehéz helyzetbe került az NB II-ben a Tatabánya, ugyanis nem tudott nyerni a Csákvár elleni bajnokin hazai pályán (2–2), így a ligautolsó hátránya 5 pont a bennmaradást jelentő 14. pozíciótól 4 körrel a szezon vége előtt.

Talán ezért is szakadhatott el a játékosoknál a cérna a mérkőzés végén, amikor is kisebb tömegverekedés alakult ki a pályán, amivel persze a lelátón is felkorbácsolták a kedélyeket, székek röpültek be a pályára, a hazai tábort végül csak a rendezők tudták megfékezni.

Fotó: OPUS TIGÁZ Tatabánya