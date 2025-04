Nem szívbajos: Szoboszlai csapattársa bemondott egy 150 százalékos fizetésemelési igényt

Nem az a szégyenlős fajta Ibrahima Konaté, akinek a következő szezon végén járna le a jelenlegi szerződése az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (Premier League) vezető Liverpoolban, de már közölte is, mennyiért volna hajlandó hosszabbítani. Elég sokért: a francia védő jelenleg heti 80 ezer fontot keres a klubnál, a legfrisseb angol sajtóhírek szerint ezt szeretné ügynökei segítségével feltornászni nem kevesebb, mint heti 200 ezerre – vagyis szemrebbenés nélkül bemondott egy 150 százalékos emelési igényt!

A 25 éves 21-szeres francia válogatott hátvéd 2021 nyarán érkezett Lipcséből a Vörösökhöz. A Liverpool színeiben eddig 126 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken öt gólt és négy gólpasszt jegyzett. Alapembernek számít, a mostani idényben 25 bajnokin, hét Bajnokok Ligája-találkozón és négy Angol Ligakupa-meccsen is pályára lépett.

A klub Konaté szerződésének meghosszabbításával kapcsolatban már októberben megkezdte a tárgyalásokat a játékos képviselőivel, de a bíztató előjelek ellenére a felek nem jutottak dűlőre. Most hat hónappal később úgy áll a dolog, nem kizárt, hogy a nyáron távozik, ugyanis a Liverpool még most utoljára (illetve még jövő januárban) tudná pénzért értékesíteni lejáró szerződésű védőjét. A hírek szerint Konaté már a Real Madrid és a Paris Saint-Germain érdeklődését is felkeltette. Az angolok azt mindenképpen el szeretnék kerülni, hogy jövőre megismétlődjön a mostani helyzet, azaz, hogy több kulcsjátékosnak is lejár a szerződése a szezon végén, és még mindig nem tudni, hogy maradnak vagy távoznak.