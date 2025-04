Mennyei megyei: új hőse van Tolnának – Kalmár Ferenc 63 évesen rúgott gólt

Góllal tért vissza a futballpályára az egykoron az NB I-es Tatabányában, a Dunaújvárosban és a Volánban, valamint az NB II-es Szekszárdban is megforduló Kalmár Ferenc, aki múlt vasárnap a KSE Zomba színeiben volt eredményes a Nak SE elleni találkozón a Tolna vármegyei harmadosztály Nyugat csoportjában. A 63 éves játékos az utolsó szűk negyedórára szállt be a meccsbe, és a 86. percben ő állította be a 8–0-s végeredményt.

A labdarúgás szeretete miatt léptem pályára. Egész életemben minden a foci körül forgott, sokáig versenyszerűen űztem, a mai napig elmegye bárhová, bárkivel focizni. Zombán jelezték, ha van kedvem, menjek. Másfél éve leigazoltak, de nem szerettem volna másoktól elvenni a játéklehetőséget. Most viszont szóltak, hogy kevesen vannak, így siettem a segítségükre

– mondta a teol.hu-nak Kalmár Ferenc, aki a Tolna vármegyei labdarúgó-bajnokságok legidősebb gólszerzője lett ebben a szezonban.

„Borzasztó volt a naki pálya talaja, minden egyes lépésnél figyelni kellett, nehogy kiforduljon a térdünk. Élveztük a játékot, öt-hat passz elég volt ahhoz, hogy helyzeteket alakítsunk ki. Hepehupás pályán is lehet jól játszani, csak technikás megoldásokra van szükség. Örültem, hogy gólt lőttem” – tette hozzá.

A meccsnek az is érdekessége volt, hogy Kalmár Ferenc ismét a fiával, a 28 éves Zsomborral szerepelhetett egy csapatban, aki ráadásul duplázott az összecsapáson.

„Jelenleg ez jelenti számomra a motivációt. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy a fiammal ismét együtt játszottam. Tíz esztendővel ezelőtt a megye egyes Majosban futballoztunk együtt legutóbb, akkor Zsombi még csak tizennyolc éves volt” – emlékezett vissza a büszke apuka, aki „kisebbfajta csodaként, beteljesült álomként” éli meg, hogy újra fia oldalán játszhatott.

Kalmár Ferenc úgy véli, a mai fiatalok nem elég elhivatottak a labdarúgás iránt.

A kollégáktól hallom, könyörögni kell a fiataloknak, hogy edzésre, meccsre járjanak. Ha valakit nem vonz a futballistalét, nem kell játszani. Véleményem szerint a fiatal magyar játékosok fordítva ülnek a lovon. Nem elég elhivatottak, nem teszik bele a plusz munkát, nem érzik, hogy jó közösségben vannak, barátokat szerezhetnek. Ezzel szemben jómagam inkább mindennap bizonyítom, hogy a kor csak egy szám

– mondta.

A nyitóképen: Kalmár Ferenc kék mezben továbbfejeli a labdát (Fotó: TEOL)