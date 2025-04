Mégsem biztos, hogy jön? A Ferencváros új edzője szerint félreértelmezték a szavait

Ahogy arról hétfőn mi is beszámoltunk, a dán válogatott búcsúzó szövetségi kapitánya, Jesper Jensen felesége betegsége miatt elképzelhető, hogy mégsem veszi át a nyártól a Ferencváros női kézilabdacsapatának irányítását. „Ha nem érzi jól magát, akkor nem megyek Magyarországra. Elvégre vannak fontosabb dolgok is a sportnál és a munkánál” – mondta el az élet nagy igazságát Jensen, aki erről már a magyar klubot is tájékoztatta.