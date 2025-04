Meglepetés a javából: Szaúd-Arábia helyett Vilmos herceg kedvencénél köthet ki a manchesteri sztár

Meglepett a hír, de mindenre nyitott vagyok. A teljes képet kell néznem, úgy a dolgok sportértékét, mint a családom érdekeit.”

A fénykorában bőven 100 millió euró fölé taksált belga sztár piaci értéke mostanra, 33 éves korára a hányatott idényei után alaposan, mindössze 27 millióra csökkent, ez is megkönnyítheti az üzlet megkötését Vilmos herceg kedvenc csapatával – no meg az is, hogy De Bruyne „szakmailag” valószínűleg még jóval többet érez magában annál, mint hogy az araboknál vagy az MLS-ben vezessen le nagy pénzért. Erre utal legalábbis az a nyilatkozata, hogy ha rajta múlott volna, ő bizony a Citynél is maradt volna még legalább egy évet, ám a rosszul sikerült klubszezon után gyakorlatilag behívták és közölték vele, hogy ő lesz az egyik áldozata a tabula rasának...