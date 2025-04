„Közünk nem volt a meccshez, örülhetünk, hogy hárommal megúsztuk!” – brutálisan őszinte önkritika a Real sztárjától

Közülük is az egyik legnagyobbat az angol sztár, Jude Bellingham nyilatkozata szólt, aki a lefújás után metszően őszintén fakadt ki az Amazon Prime Video kamerái előtt, s egy pillanatig sem próbálta szépíteni a dolgokat.

Közünk nem volt a meccshez, ezek a tények, meg hogy az Arsenal nagyon jól játszott. Igen, tudom, hogy két góljuk is szabadrúgásból született remek egyéni megmozdulások után, de még többet is lőhettek volna: szerencsénk van, hogy megúsztuk hárommal!”

– mondta feldúltan Bellingham, hozzátéve, természetesen van még azért egy visszavágó is, ahol valami „hihetetlenül különleges, őrült dolgot” kell produkálniuk a fordításhoz.

Bellingham szavaival egybevág egyébként az a sokkoló mutató, miszerint az Arsenal 12 lövéséből 11 (!) el is találta a kaput – nem csoda, hogy a spanyol és nemzetközi lapok egyaránt ízekre szedik az átjáróházként „funkcionáló” Real-védelmet.

S miközben mindenki a két szépségdíjas szabadrúgásgólt szerző Declan Rice-ról beszél – aki egyébként karrierje eddigi 338 meccse alatt soha nem talált még be közvetlen szabadrúgásból, erre most egyből kétszer is, éppen a Real ellen! –, addig az Arsenal korábbi ikonjánál, Thierry Henry-nál egészen más volt a mérkőzés embere. Az immár szakértőként dolgozó francia legenda azt a Bukayo Sakát emelte ki, aki épphogy csak visszatért hosszú, három hónapos sérüléséből, mégis akkor verte meg a jobbszélen David Alabát, amikor csak akarta, emellett mindkét szabadrúgást ő harcolta ki Rice-nak, a labdát mindannyiszor bátran, több ember közé becipelve.