Keserédes rekorddöntés: nagy lehetőséget szalasztottak el az egy félidőt emberelőnyben játszó Kerkezék

A nagyszombaton is a Liverpoolba tartó magyar bekkel felálló Bournemouth a Crystal Palace otthonában tehetett volna egy lépést európai álmai felé, ehhez minden segítséget meg is kapott a hazaiak amerikai védőjétől, Chris Richardstól, aki az első félidő végére negyedóra alatt begyűjtött két sárgával ki is pontozta magát a meccsről.

Ám hiába a nagy lehetőség, a tiszta félidőnyi emberelőny, Andoni Iraola együttese végül nem tudta gólra váltani jelentős mezőnyfölényét, így egyetlen ponttal gazdagodott, vagyis hátránya öt pont maradt a Konferencia Liga-indulást érő hetedik pozícióhoz képest.

Öröm lehet az ürömben, hogy a Bournemouth így is klubrekordot döntött az egy Premier League-idényben megszerzett pontok számát illetően: a Cseresznyések már most, öt fordulóval a bajnokság vége előtt 49 egységnél járnak, ennyit még sosem gyűjtöttek korábban.

Kerkez Milos ezúttal is végigjátszotta az összecsapást, a gól nélküli találkozón a mezőny egyik legjobbja volt, a mértékadó Sofascore ezúttal 7,6 pontra értékelte teljesítményét.