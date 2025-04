Indul a harc? A Liverpool után az Arsenal is bejelentkezett „a világklasszis Kerkez Milosért!”

Hogy a Liverpool egyre nagyobb erőket mozgósít Kerkez Milos megszerzése érdekében, eddig is tudott volt, ám a nemzetközi sajtó most bedobott egy másik lehetséges nagyágyút is: éppen a nagy rivális Arsenalt! A Givemesport saját forrásaira hivatkozva írja, hogy bár a Kerkez válogatottbeli csapattársát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató liverpooliak tűnnek jelenleg a befutónak, állítólag a minap a Real Madridot kiütő Ágyúsok is élénk érdeklődést mutatnak a posztján idén a Premier League egyik legjobbjává előlépő balbekkért.