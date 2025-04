Igazságtalanságról beszélnek a Bajnokok Ligája elődöntői előtt

Az oda-visszavágós párharcok kapcsán az az általános vélekedés, hogy előnyt élvez az az együttes, amelyik a visszavágót játszhatja otthon. Ennek egyik okának azt tartják, hogy az első mérkőzések sokszor csak az „ismerkedésről” szólnak és a csapatok nem feltétlenül vállalnak nagy kockázatot. A visszavágón viszont mindenki tisztában van már azzal, milyen eredmény kell neki a továbbjutáshoz, és ebben a szellemben tudnak pályára lépni. Továbbá az is a visszavágót otthon játszó győzelmi esélyét növeli, hogy ha kétszer 15 perces hosszabbításra vagy tizenegyespárbajra kerül sor, azt értelemszerűen ezen a pályán bonyolítják le.

A régi és a mostani BL-rendszerben is az első szakaszban jobb eredményt elért csapatok az egyenes kieséses szakasz elején élvezhették ennek az előnyét. Az elmúlt években a csoportelsők kezdték idegenben a nyolcaddöntőket és a csoportmásodikok idegenben, aztán a negyeddöntőktől kezdve már a sorsolás döntött erről. Az új BL-rendszerben is hasonlóan jártak el, itt is a negyeddöntőktől kezdve a sorsolás dönt a csapatok sorsáról.

Sokan viszont ezt igazságtalannak tartják, mivel a csoportkörös rendszerrel ellentétben a mostani svájci rendszerű alapszakasz rangsorolja a továbbjutókat, így mindegyik körben meg lehetne határozni a párharcok előtt, hogy ki legyen a kiemelt vagy kedvezményezett. Jelen esetben a PSG úgy élvezi ezt az előnyt, hogy az alapszakaszt a 15. helyen zárta, míg az Arsenal a harmadik volt. A másik ágon pedig az Inter úgy játssza a visszavágót otthon, hogy a negyedik lett, míg a Barcelona a második.

Éppen ezért az európai szövetség (UEFA) versenybizottsága egy nappal az idei döntő előtt, május 30-án javaslatot tesz a változtatásra, amelyet, ha elfogadnak, a következő idénytől érvénybe lép.

ARSENAL–PSG

A hazájában második helyen álló Arsenal a bajnoki címről már régen lemondott, a mögöttünk hagyott hétvégén pedig biztossá vált a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool elsősége. Nagyon úgy tűnik, Mikel Artetáéknak sorozatban harmadszor is meg kell elégedniük az ezüstérmmel (jelenleg öt ponttal előzik a harmadik Newcastle Unitedet), viszont ebben az idényben a BL-lel még „vigasztalódhatnak”. Az előző körben a Real Madridod oda-vissza legyőzték, így – ahogyan a baszk edzőjük is kijelentette – bárkit képesek megverni.



A Paris Saint-Germain azonban nem lesz könnyű falat. A párizsiak már megnyerték a bajnokságot, így aligha érintette rosszul őket, hogy a hétvégén a „felkészülés jegyében” odahaza kikaptak a Nice-től, előtte meg csak egy döntetlenre futotta a Nantes-tal. Már nincsenek félelmetes formában, a legutóbbi négy tétmeccsükből csak egyet nyertek meg, viszont az Aston Villa elleni egygólos idegenbeli vereség is felért nekik egy győzelemmel, mivel továbbjutást ért. Érdekesség, hogy a PSG egymás után harmadszor is angol csapattal küzd meg, hiszen a negyeddöntőben a birminghamieket, a nyolcaddöntőben pedig az alapszakaszgyőztes Liverpoolt búcsúztatták. Szintén érdekesség, hogy útjuk során mindkét együttes szerzett az egyik meccsén hét gólt: az Arsenal a PSV Eindoven vendégeként (1–7), míg a PSG a szintén francia Brest ellen végzett 7–0-ra otthon.

Története során eddig mindkét csapat egyszer tudott bejutni a Bajnokok Ligája döntőjébe, és azt el is veszítette. Az Arsenal 2006-ban, a PSG 2020-ban finálézott, és most az egyik ismét döntőzni fog. Nagy a nyomás rajtuk, hiszen a sorozat történetében az észak-londoniak játszották le a legtöbb találkozót úgy, hogy még egyszer sem diadalmaskodtak (199). Őket pont a párizsiak követik 163-mal.

Egymás ellen eddig három hivatalos tétmérkőzést játszottak: 2016-ban mindkét csoportmeccsük döntetlennel zárult a BL-ben, viszont a mostani kiírásban, az alapszakaszban ismét megütköztek egymással, október 1-jén az Ágyúsok Kai Havertz és Bukayo Saka góljával 2–0-ra nyertek az Emiratesben. A PSG akkoriban viszont még közel sem játszott úgy, mint az utóbbi hónapokban.

BARCELONA–INTER

A Barcelona a Real Madrid legyőzésével és a Király-kupa elhódításával hangolt az első felvonásra. Katalóniában most nagy a boldogság, igaz, a kétszer 15 perces hosszabbítás okozta extra terhelés (no meg a sérült Robert Lewandowski nélkülözése) még visszaüthet az Inter ellen. A PSG-hez hasonlóan még a Barcának is megvan az esélye a triplázásra (a bajnokságot öt fordulóval a vége előtt négy ponttal vezeti).

Nyugodtan mondhatjuk, az Internazionale borzasztó formában utazik a katalánokhoz. A gárda az elmúlt három tétmérkőzését egyaránt elvesztette úgy, hogy a városi rivális AC Milan ellen egy 3–0-s vereséggel esett ki az Olasz Kupa elődöntőjében. A BL-negyeddöntők után még arról írtunk, az Inter akár triplázhat is, mostanra viszont már úgy fest a dolog, lehet, hogy egy kupát se nyer. Múlt hétvégén a Serie A-ban a Napoli kihasználta az újabb botlását, és négy fordulóval a vége előtt három ponttal ellépett az élen. Az Inter ráadásul egy nappal kevesebbet pihenhetett rá a BL-re, mivel Ferenc pápa szombati temetése miatt vasárnapra halasztották a meccsét. Ugyan a milánóiak szerették volna, ha májusban pótolnák a bajnokit, a liga elutasította a kérésüket.