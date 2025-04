„Hol vagy?” – Szoboszlai az üres konditeremből üzent Szalahnak

Néha a profi labdarúgóknak is kijár az ünneplés – leginkább persze akkor, ha megnyernek egy címet vagy serleget. Az, hogy meddig és milyen szinten lehet ünnepelni, több tényezőtől is függ. Például, hogy zajlik-e még utána a bajnokság, várnak-e más nagy címek is a meghódításra, vagy már véget ért a szezon.